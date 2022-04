Il team di sviluppatori di Telegram ha annunciato nelle scorse ore di avere dato il via al rilascio di un aggiornamento con il quale vengono introdotte diverse interessanti novità in questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma.

In particolare, tra le novità introdotte con la versione 8.7.0 vi sono la possibilità di creare toni di notifica individuale, la possibilità di impostare valori personalizzati per silenziare le chat o per la cancellazione automatica dei messaggi, bot potenziati e un miglioramento del sistema di inoltro.

Tutte le novità della versione 8.7.0 di Telegram per Android

Una delle novità più interessanti è rappresentata dalla possibilità di usare qualsiasi suono per trarformarlo in un tono di notifica: è sufficiente toccare un breve file audio o un messaggio vocale in chat e aggiungerlo alla propria lista di suoni di notifica. Tutti i suoni sono disponibili su tutti i propri dispositivi nel menu delle Impostazioni, all’interno della sezione Notifiche e suoni.

Un’altra interessante novità è quella in virtù della quale è possibile mettere in pausa le notifiche per una durata specifica, come ad esempio un’ora soltanto o anche per numerosi giorni. Sui dispositivi Android è sufficiente toccare ‘Notifiche’ nella pagina di info di una chat o il tasto delle Impostazioni e selezionare Silenzia nel titolo della chat.

Ed ancora, con tale versione dell’applicazione migliorano la funzionalità di Autoeliminazione (che può essere attivata in qualsiasi chat per rendere una conversazione più riservata, con meno tocchi e con più possibilità di personalizzazione per quanto riguarda il timer) e quella di inoltro dei messaggi (che si arricchisce delle anteprime),

Un’altra delle novità messe in risalto dal team di Telegram è quella relativa ai bot, i cui sviluppatori potranno sfruttare JavaScript per creare interfacce più flessibili, tanto da poter arrivare a sostituire completamente qualsiasi sito Web. I bot di Telegram possono anche svolgere piccoli compiti, come per esempio la gestione di una chat, con incluse alcune funzioni extra.

Un altro miglioramento introdotto è quello relativo alla modalità Picture-in-Picture e in particolare alla finestra del lettore multimediale, con un design arrotondato e la possibilità di cambiare le dimensioni con il pinch-to-zoom.

Infine, tra le novità introdotte con la versione 8.7.0 di Telegram per Android vi sono delle modifiche all’interfaccia per cambiare il proprio numero di telefono nelle Impostazioni (è stato implementato un nuovo look con delle papere animate) e ulteriori emoji animate dedicate al cibo.

Potete scaricare la nuova versione di Telegram da APK Mirror o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: