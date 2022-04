La gamma di smartphone Samsung per il mercato europeo si prepara a registrare il debutto del nuovo Galaxy M53 5G. Lo smartphone, svelato ufficialmente la scorsa settimana, arriverà anche in Europa. Al momento, non ci sono ancora annunci ufficiali in merito alla data di lancio dello smartphone. Per quanto riguarda il prezzo, invece, in rete sono emerse le prime conferme che ci anticipano un posizionamento decisamente alto per il nuovo mid-range di casa Samsung, almeno per quanto riguarda il prezzo di listino.

Lo smartphone può contare su Android 12 di serie, su di un SoC MediaTek e su di una batteria sufficientemente capiente da garantire, sulla carta, una buona autonomia. C’è anche un sensore fotografico da 108 Megapixel a completare le specifiche. La base tecnica è sicuramente interessante, resta da capire quale sarà il posizionamento del nuovo mid-range. Vediamo, quindi, i primi dettagli sul prezzo europeo del Samsung Galaxy M53 5G:

Samsung Galaxy M53 5G: in Europa costerà più di 500 euro

Ad anticipare il prezzo europeo del nuovo Samsung Galaxy M53 5G è stato l’insider Sudhanshu che ci conferma l’arrivo sul nostro mercato della variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage del nuovo smartphone di casa Samsung. Stando alle indiscrezioni riportate da Sudhanshu, il Galaxy M53 5G sarà lanciato in Europa con un prezzo di listino di ben 519 euro. Da notare, inoltre, che un rivenditore europeo (Geizhals) ha confermato il lancio anche della versione con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

In questo caso, il prezzo dello smartphone sarà di 469 euro. Si tratta dello stesso prezzo con cui Samsung propone in Europa il Galaxy A53 5G (dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di storage). Samsung potrebbe distribuire le due varianti in modo diverso. In Italia, ad esempio, potrebbe arrivare soltanto una delle due versioni del nuovo M53. Conferme ufficiali sui prezzi del Galaxy M53 5G dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Il lancio dello smartphone non dovrebbe essere lontano.

Le specifiche del nuovo componente della gamma Galaxy M

Il nuovo Samsung Galaxy M53 5G è, senza dubbio, uno smartphone molto interessante. Sulla carta, infatti, prestazioni ed autonomia sono ottime. Il display è ampio ma il peso dello smartphone è contenuto. Le premesse ci sono tutte affinché il nuovo componente della gamma Galaxy M diventi un riferimento della fascia media, nonostante un listino decisamente impegnativo. Lo smartphone può contare su di un display Super AMOLED Plus da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Dimensity 900 5G supportato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il comparto fotografico, invece, include un sensore principale da 128 Megapixel (f/1.8), un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel, uno per le macro e uno per la profondità. La camera anteriore è da 32 Megapixel. Non c’è il jack per le cuffie mentre il sensore di impronte è posizionato lateralmente.

La batteria è un’unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W, assente invece la ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 12 con One UI 4.1. Il nuovo Galaxy M53 5G presenta dimensioni di 164.7 x 77 x 7.4 mm per un peso di 176 grammi. Lo smartphone è stato svelato in tre varianti cromatiche (Verde, Blue e Marrone) ma solo alcune di queste potrebbero arrivare in Europa.