Se avete deciso di acquistare Xiaomi 12X 5G e state aspettando soltanto l’occasione giusta, su eBay potrebbe esserci l’offerta che fa al caso vostro: il nuovo smartphone di Xiaomi, infatti, è disponibile sulla popolare piattaforma di aste in due configurazioni di memoria ad un prezzo che non vi lascerà indifferenti.

In particolare, le versioni del nuovo telefono del colosso cinese al centro delle due offerte di cui vi stiamo parlando sono quella con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, disponibile in colorazione Grey al prezzo di 550 euro (spese di spedizione incluse) con la formula Compralo Subito e quella con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, disponibile in colorazione Grey al prezzo di 548,99 euro (spese di spedizione incluse) con la formula Compralo Subito.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Xiaomi 12X troviamo un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione Full-HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz e 1.100 nit di luminosità, un processore Qualcomm Snapdragon 870, 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB o 256 GB di memoria interna (con tecnologia UFS 3.1), una fotocamera frontale da 32 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel), un doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W) e l’interfaccia MIUI 13 basata su Android 12.

Dove acquistare Xiaomi 12X 5G in offerta

Se le due offerte su eBay hanno stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittarne, potete sfruttare i seguenti due link per accedere alle relative pagine:

Acquista Xiaomi 12X in versione 8/128 GB

Acquista Xiaomi 12X in versione 8/256 GB

Il consiglio è quello di non perdere troppo tempo, in quanto le scorte disponibili dovrebbero essere limitate.

