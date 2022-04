Android Auto wireless è in circolazione da alcuni anni, ma l’adozione da parte delle case automobilistiche è stata lenta. Questa settimana Subaru ha annunciato che supporterà sia Android Auto che Apple CarPlay senza fili nel modello Outback 2023.

Già da alcuni anni Subaru supporta sia Android Auto che CarPlay nei suoi veicoli, ma finora solo in versione cablata, obbligando gli utenti a ricorrere a un gadget di terze parti per connettere i propri smartphone in modalità wireless.

La Subaru Outback 2023 sarà il primo veicolo della casa automobilistica a supportare entrambe le piattaforme tramite il sistema di infotainment “Starlink” che renderà ancora più facile visualizzare e controllare la navigazione, la musica, i podcast e altri contenuti e app senza dover collegare lo smartphone.

L’Outback 2023 potrà contare anche una versione aggiornata di Starlink con un touchscreen da 11,6 pollici e tecnologia di geolocalizzazione “What Three Words” per la navigazione integrata, oltre a una nuova “Modalità Valet”.

Il veicolo utilizza ancora un motore a combustione interna da 2,5 litri con un consumo massimo di 33 miglia per gallone in autostrada. Il prezzo non è stato confermato, ma l’Outback esistente del 2022 parte da circa 28.000 dollari. Purtroppo Subaru non ha specificato in quali allestimenti sarà disponibile la funzionalità Starlink.

