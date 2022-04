Ultime ore per sfruttare i tanti sconti proposti da Amazon e eBay con le Offerte di Primavera e il Fan Festival di Xiaomi. Le promozioni includono entrambe una moltitudine di occasioni sugli smartphone Android, e sono valide fino alle 23:59 di oggi, 13 aprile 2022: andiamo a scoprire come approfittare delle offerte ancora disponibili.

Offerte di primavera agli sgoccioli su Amazon e eBay

Le offerte primaverili lanciate a inizio mese da Amazon e da eBay toccano un gran numero di smartphone Android, ma alcune delle proposte più interessanti sono andate esaurite. Questo non significa che non sia ancora possibile trovare grandi affari tra gli scaffali virtuali dei due siti, approfittando di offerte su modelli Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, OPPO, OnePlus, Motorola e non solo entro la mezzanotte.

Su eBay per poche ore è ancora possibile sfruttare il coupon del Fan Festival Xiaomi, che regala uno sconto del 15% fino a un massimo di 50 euro su diversi smatphone del marchio (e di quelli ad esso collegati come Redmi e POCO). I prezzi che vedete più in basso sono già stati ribassati, ma per ottenerli ricordatevi di digitare ITMIFEST22 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali e di effettuare il pagamento con PayPal, carta di credito o di debito.

Offerte smartphone Android Amazon

Offerte smartphone Android eBay

Quelle qui sopra erano solo selezioni delle offerte di primavera ancora disponibili su Amazon e eBay. Per approfittare di queste ultime ore di sconti e visualizzare tutte le proposte rimaste non dovete fare altro che seguire i link qui in basso. Siete riusciti a trovare un nuovo smartphone da mettere nell’uovo di Pasqua?

