In passato il team di Google era solito pubblicare le informazioni relative alla diffusione delle varie versioni di Android, magari utilizzando dei “grafici a torta” e ciò consentiva di rendersi conto con un semplice sguardo quanto popolari fossero le varie release del sistema operativo del colosso di Mountain View.

Negli ultimi tempi il team di Google è diventato un po’ più restio a condividere queste informazioni e, pertanto, per rendersi conto di come proceda la campagna di aggiornamento dei tanti smartphone Android disponibili sul mercato è necessario affidarsi a fonti terze, come ad esempio Uptodown, ossia un app store Android con oltre 130 milioni di utenti mensili attivi a livello globale.

Le versioni Android più popolari secondo Uptodown

Stando ai dati di questo app store, la versione più diffusa dell’OS di Google è Android 11 (con il 29,5% di market share), seguita da Android 10 (con il 25,2% di market share) e da Android 9 (con l’11,5% di market share).

Al quarto posto si posiziona Android 8.1 (con l’11% di market share) mentre per trovare Android 12 bisogna arrivare fino alla quinta posizione (il suo market share è pari al 2,6%).

C’è da precisare che i dati diffusi da Uptodown riguardano i dispositivi che accedono a questo app store e, pertanto, non sono rappresentativi di quella che è la reale situazione a livello globale (forniscono soltanto un’indicazione).

Ad ogni modo, a distanza di circa sei mesi dal rilascio di Android 12, è lecito attendersi una diffusione un po’ più elevata di questa versione del sistema operativo e ciò soprattutto se si pensa agli sforzi sostenuti dal colosso di Mountain View per rendere più rapida la procedura di aggiornamento dei device già esistenti sul mercato e “obbligare” i produttori mobile a non trascurare gli update.

I produttori e i browser più popolari per Uptodown

Oltre la classifica delle versioni Android più usate sulla sua piattaforma, Uptodown ha anche pubblicato le classifiche relative ai produttori e ai browser più popolari.

Per quanto riguarda i produttori, al comando troviamo Samsung (31,62%), seguita a distanza da Xiaomi (16,31%), Huawei (11,07%), OPPO (5,17%) e Vivo (4,35%).

La classifica dei browser, infine, è letteralmente dominata da Google Chrome, che può vantare un market share dell’83,6%.

In sostanza, i dati diffusi da Uptodown sembrano confermare ciò che già era emerso anche da quelli “ufficiali”: il processo di diffusione di Android 12 non riesce a spiccare il volo mentre Samsung e Google Chrome dominano rispettivamente nelle categorie dei produttori mobile e dei browser più popolari.