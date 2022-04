A partire da oggi e fino al 20 aprile (salvo eventuali proroghe) sarà disponibile in tutta Italia l’offerta Very 4,99 BTL, ossia una soluzione che fino a questo momento Very Mobile consentiva di attivare soltanto in alcune regioni.

Negli store fisici di Very Mobile (al momento non è possibile online) sparsi per tutto il Paese, pertanto, i clienti di alcuni altri operatori telefonici potranno sfruttare la possibilità di passare a questo piano super economico che include chiamate, SMS e traffico dati.

Cosa offre Very Mobile con il piano Very 4,99 BTL

A fronte del pagamento di un canone di 4,99 euro al mese (con addebito su credito residuo), Very 4,99 BTL mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati (il primo mese, grazie alla promomozione Giga x2, il traffico dati sarà pari a 60 Giga) con copertura 4G (con velocità di navigazione massima pari a 30 Mbps sia in download che in upload).

Very 4,99 BTL non prevede costi di attivazione ma gli utenti dovranno acquistare la SIM dell’operatore a 5 euro (salvo eventuali promozioni locali) e tra i servizi inclusi senza costi aggiuntivi vi sono quelli di reperibilità Ti ho Cercato e RingMe.

Per quanto riguarda il traffico dati, quello che è possibile usare in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea è pari a 3,3 Giga (al superamento di tale limite l’operatore applica una tariffa a consumo di 0,00305 euro per ogni MB).

Potranno attivare questa offerta solo i nuovi clienti che effettuano la portabilità del proprio numero e provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, BT Enia, BT Italia, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Vianova Mobile Welcome Italia e WithU.

Potete trovare tutte le offerte di Very Mobile seguendo questo link.

