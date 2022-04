Di tanto in tanto Google apporta delle modifiche alle regole di funzionamento del proprio ecosistema e nelle scorse ore ciò è avvenuto ancora una volta con riferimento al Google Play Store per aumentare il livello di sicurezza.

La nuova regola di cui parliamo è stata introdotta per impedire alle applicazioni Android di installare altre app, salva l’ipotesi in cui la funzionalità di installazione di file APK rientri tra quelle principali dell’applicazione in questione (si pensi al caso di un file manager o di un browser).

Il Google Play Store diventa più sicuro

Ciò significa che i giochi o le app relative alla fotocamera, tanto per fare un paio di esempi, ossia applicazioni che solitamente non dovrebbero aver bisogno di installare altre app da sole, non avranno più la possibilità di installare APK.

Al centro di questa modifica c’è un’autorizzazione del sistema operativo Android denominata REQUEST_INSTALL_PACKAGES (se è inclusa nel manifest di un’app, può attivare una richiesta all’utente per avere il permesso di procedere all’installazione di un APK) e le applicazioni che non hanno tale autorizzazione non sono interessate dalle novità apportate alle regole del Google Play Store.

Tra le altre modifiche collegate vi sono il divieto di aggiornamenti automatici e del raggruppamento di APK e l’obbligo per le e applicazioni di includere nella descrizione del Google Play Store un’informativa sulla possibilità di installare app (con una relativa spiegazione).

Il colosso di Mountain View non ha fornito una motivazione per le modifiche apportate (che entreranno in vigore l’11 agosto 2022) ma il suo obiettivo potrebbe potrebbe essere quello di bloccare alcune “tattiche” per aggirare le regole del Google Play Store divenute sempre più frequenti.

Una piccola novità di Android 12 QPR3 Beta 2

Un paio di giorni fa il team di Google ha rilasciato Android 12 QPR3 Beta 2 e tra le novità introdotte vi è anche una funzionalità già vista nelle prime release di Android 13: ci riferiamo ad un selettore delle foto di sistema.

Stando a quanto viene spiegato da Mishaal Rahman su Twitter, il nuovo selettore non è abilitato di default ed è incluso nel modulo MediaProvider dell’APK Media Storage aggiornato.

Ricordiamo che al momento Android 12 QPR3 Beta 2 è disponibile solo per le serie Google Pixel 4, 4a, 5, 5a e 6.