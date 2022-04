Si chiama TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition ed è un nuovo smartwatch basato su Wear OS lanciato nelle scorse ore dal brand di lusso TAG Heuer.

Così come suggerisce il suo nome, si tratta di una variante di un altro orologio di questa popolare azienda, ossia TAG Heuer Connected Calibre E4, prettamente dedicata agli appassionati di golf.

Le principali caratteristiche di TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition

E così ci troviamo di fronte ad uno smartwatch che è completamente focalizzato sul golf e ciò sia per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche che per l’aspetto software: in pratica, l’idea del produttore è quella di mettere a disposizione di chi ama questo sport un valido assistente.

Il nuovo smartwatch di TAG Heuer può contare su uno speciale software di tracciamento dei colpi che si avvia automaticamente ogni volta che si effettua un tiro (ciò è possibile grazie ad un sistema che si basa sulla rilevazione dei movimenti) e mapperà la posizione dell’utente (sui dispositivi iOS l’app ufficiale del produttore garantirà anche una mappatura e un tracciamento 3D).

Ed ancora, la mappa integrata è stata modificata rispetto al modello standard per includere dati su misura per i golfisti, come ad esempio la possibilità di monitorare i pericoli e le distanze del percorso, in modo da sapere a cosa si sta andando incontro (lo smartwatch di TAG Heuer all’esordio sul mercato sarà già compatibile con 40.000 campi da golf).

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, tra le principali caratteristiche di TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 4100+, un display OLED da 1,39 pollici (con risoluzione 454 x 454 pixel), una cassa da 45 mm in titanio con una cornice in ceramica, una batteria da 480 mAh e Wear OS 3 (con la possibilità di aggiornarsi a future versioni del sistema operativo di Google).

Per quanto riguarda il prezzo, infine, sul sito di TAG Heuer lo smartwatch viene proposto a 2.650 dollari (trovate qui la pagina dedicata).