TAG Heuer Connected Calibre E4 è ufficiale: si tratta della quarta generazione di smartwatch di lusso con a bordo il software Wear OS, migliorato sotto tutti i punti di vista. Nonostante il prezzo di vendita elevato, sotto la scocca troviamo una dotazione hardware comparabile a quella di altri prodotti sul mercato, ma che rappresenta un deciso passo in avanti rispetto alla precedente generazione di smartwatch TAG Heuer.

Prestazioni e autonomia migliorate

La linea Connected Calibre E4 presenta due modelli, uno con cassa da 42 mm e il “classico” modello con cassa da 45 mm: entrambi presentano un design tradizionale, con un vetro realizzato in cristallo zaffiro a proteggere il display OLED da 1,39″ con risoluzione 454 x 454 pixel, ma il modello più piccolo presenta linee più sottili e delle cornici che risaltano meno rispetto al fratello più grande, dotato anche di una corona più larga e pronunciata. I miglioramenti più importanti però sono sotto la scocca, a partire dall’upgrade del processore, ora uno Snapdragon 4100 Plus – lo stesso di Fossil Gen 6. La proposta top di gamma di casa Qualcomm non si differenzia troppo dalla variante Snapdragon 4100 “liscia” equipaggiata su altri dispositivi, se non per la presenza di un co-processore a basso consumo sempre attivo.

A proposito di consumi, la batteria da 430 mAh si ricarica in 90 minuti e permette un’autonomia di un intero giorno, compresa una sessione sportiva di 1 ora o 5 ore di golf. Merito anche del software Wear OS 2, compatibile con i dispositivi Android 6.0 / iOS 12.0 e versioni successive del software. Connected Calibre E4 non arriverà subito con Wear OS 3, nato dalla collaborazione tra Google e Samsung, ma l’azienda si impegna a renderlo disponibile come aggiornamento gratuito “non appena possibile“.

Lo smartwatch Connected Calibre E4 ha tre app preinstallate e curate dall’azienda: TAG Heuer Wellness, TAG Heuer Golf e TAG Heuer Sports. All’interno di queste app è possibile trovare workout dedicati che non hanno bisogno di connessione per essere utilizzati, e l’interfaccia software permette di scegliere watchface personalizzate che integrano più dati da attività fitness, meteo e sport. Parlando di sport, tra i sensori troviamo cardiofrequenzimetro, bussola, accelerometro, giroscopio, NFC e microfono; per la connettività invece c’è il collegamento Wi-Fi e Bluetooth 5.0 per comunicare con accessori e il telefono.

Prezzo di vendita e disponibilità

TAG Heuer Connected Calibre E4 è uno smartwatch di lusso: non tanto per le componenti o i materiali utilizzati, quanto per il brand a cui è associato, per cui il prezzo da pagare è di molto superiore a quello che potrebbe essere uno smartwatch Android di casa Samsung o Fossil. I prezzi di listino sul sito TAG Heuer per l’intera collezione sono i seguenti:

modello con cassa 42 mm in acciaio e cinturino in caucciù nero – 1.700 euro;

modello con cassa 42 mm in acciaio e cinturino in pelle nera – 1.800 euro;

modello con cassa 42 mm in acciaio e bracciale in acciaio – 1.900 euro;

modello con cassa 45 mm in acciaio e cinturino in caucciù nero – 1.950 euro;

modello con cassa 45 mm in acciaio e cinturino in acciaio – 2.150 euro;

modello con cassa 45 mm in titanio e cinturino in caucciù nero – 2.400 euro.

Lo smartwatch Connected Calibre E4 è prenotabile a questo indirizzo, con spedizioni a partire dall’8 marzo 2022.

