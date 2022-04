MediaWorld lancia un nuovo programma di offerte decisamente interessante. Sconto Subito Solo Online è la nuova offerta MediaWorld che, fino al 10 aprile 2022, permette di ottenere importanti sconti con una spesa minima garantita.

Entrando nel dettaglio, Sconto Subito Solo Online di MediaWorld è strutturato nel seguente modo:

La promozione MediaWorld è disponibile su tutti i prodotti disponibili online, a esclusione di:

La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili on-line AD ESCLUSIONE di tutti i prodotti che partecipano alle promozioni: Promo solo Online “Solo per oggi 7 Aprile” – “Solo per oggi 8 Aprile” – “Solo per il weekend 9-10 Aprile” – “Speciale Extra Sconti Ricondizionati (1-12 Aprile) – “Samsung Weekend 9-10 Aprile”. Tutti i prodotti che partecipano alle promozioni Megasconti; Speciale Jet Be-spoke; Speciale Accessori IT/Game; LG Days. Tutte le console. Tutti i prodotti a marchio SMEG, MIELE, LIEBHERR; Tutti i prodotti dell’incasso Samsung. Tutti i prodotti Dyson. i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.