Dopo aver lanciato lo scorso anno Huawei Mate X2, si avvicina ora il momento per il colosso cinese di presentare il suo successore, quello che probabilmente sarà Huawei Mate X3; non ci sono molte informazioni al riguardo per il momento ma, giusto qualche ora fa, il noto leaker Digital Chat Station ha rilasciato qualche piccola informazione sul social network cinese Weibo.

La data di presentazione ufficiale del pieghevole in questione, potrebbe non essere troppo lontana, le indiscrezioni del leaker infatti si basano in parte su quanto apparso sul sito dell’ente certificatore cinese TENAA; un dispositivo con codice modello PAL-AL00 ha fatto la sua comparsa nel database dell’ente a inizio mese, nonostante non vi siano informazioni certe al riguardo, pare possa trattarsi proprio di Huawei Mate X3.

Le informazioni non sono molte, sia da parte dell’ente che del leaker, quello che si sa è che il modello in questione avrà lo stesso fattore di forma del predecessore (con piega verso l’interno), avrà connettività 4G, una batteria da 4.500 mAh e arriverà sul mercato equipaggiato con l’ultima versione disponibile del software Huawei, la HarmonyOS 2.0.1. Digital Chat Station inoltre si sbilancia riferendo che il prossimo pieghevole del brand avrà sotto il cofano il processore Kirin 9000 4G, e il display potrà vantare un’elevata frequenza di aggiornamento; insomma qualora il modello certificato dal TENAA fosse realmente Huawei Mate X3, non mancherà molto prima di veder trapelare ulteriori informazioni, seguite presumibilmente da una presentazione ufficiale da parte dell’azienda.

In copertina Huawei Mate X2