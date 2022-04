Il colosso di Mountain View investe ingenti risorse nel miglioramento della sicurezza delle sue piattaforme e lo scorso anno, tra le varie iniziative in questo ambito, vi è stata anche quella relativa alla pubblicazione degli impegni di sicurezza di Google Nest, con l’obiettivo di collaborare con la comunità di utenti per individuare le varie vulnerabilità ed eliminarle.

A quanto pare, quel progetto ha superato le aspettative di Google, che ha così deciso di sfruttare la piattaforma Bug Hunters per premiare chi trova delle vulnerabilità rilevanti nei dispositivi smart home (la serie Nest) e indossabili (Fitbit) dell’azienda.

Ecco come Google aumenta la sicurezza

In pratica, il colosso di Mountain View si impegna per i prossimi sei mesi a raddoppiare l’importo del premio per tutti i nuovi rapporti idonei che riguardano i dispositivi Nest e Fitbit.

L’idea del team di Google è quella di riunire tutti i dispositivi realizzati dall’azienda, inclusi quelli non basati su Android (e quindi oltre ai Pixel anche Nest e Fitbit), in un unico programma, in modo da migliorare la sicurezza di tutto l’ecosistema e ciò incoraggiando i ricercatori a segnalare eventuali vulnerabilità trovate nei firmware, nei software di sistema e nei prodotti hardware.

Questi sono i prodotti che rientrano nel nuovo programma di Google per la sicurezza:

Smartphone Google Pixel

Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Pixel 5

Pixel 4a 5G

Pixel 4a

Pixel 4 e Pixel 4 XL

Pixel 3a e Pixel 3a XL

dispositivi Google Nest

Nest Cam (con batteria e cavo) e Nest Doorbell (con batteria e cavo)

altoparlanti Nest Mini (2nd gen) e Nest Audio

smart display Nest Hub Max e Nest Hub (2nd Gen)

Nest Learning Thermostat e Nest Thermostat

Google WiFi e Nest WiFi

Google Chromecast con Google TV e Google Chromecast

Nest Protect

Nest x Yale Lock

smartwatch e smartband Fitbit

Fitbit Versa 3

Fitbit Sense

Fitbit Luxe

Fitbit Inspire 2

Fitbit Charge 5

Nei prossimi mesi questa nuova iniziativa dovrebbe iniziare a dare i suoi frutti. Staremo a vedere.