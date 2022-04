Prende il via oggi lo Xiaomi Fan Festival destinato ad accompagnarci, attraverso tre distinte fasi, per quasi tutto il mese di aprile. Si parte con le offerte iniziali, che potremmo definire di riscaldamento pur essendo decisamente valide. Dal 6 al 15 aprile ci sarà il vero e proprio Fan Festival a cui faranno seguito, dal 16 al 24 aprile, le offerte finali destinate a chiudere questa festa delle offerte.

Scopriamo dunque insieme quali sono le offerte già attive su mi.com, lo store ufficiale italiano del colosso cinese, dove troviamo anche i prodotti a marchio Redmi e POCO oltre a quelli Xiaomi.

Le offerte dello Xiaomi Fan Festival

Durante la prima fase del festival i Mi Fan, fino al 15 aprile, potranno riscattare i propri Mi Point per ottenere numerosi coupon, da utilizzare per tutta la durata della promozione. E chi non lo avesse ancora fatto può scaricare l’app Xiaomi Store, che permette di ottenere immediatamente fino a 80 Mi Point da utilizzare per riscattare altri coupon. Questa la lista dei coupon a disposizione dei fan:

50 Mi Point – Spedizione gratuita

300 Mi Pont – 10 euro di sconto su una spesa di almeno 35 euro

450 Mi Point – 15 euro di sconto su una spesa di almeno 69 euro

900 Mi Point – 30 euro di sconto su una spesa di almeno 250 euro

300 Mi Point – 20 euro di sconto sull’acquisto di Redmi Note 11 4-128 GB

160 Mi Point – 8 euro di sconto sull’acquisto di Xiaomi Mi Smart Band 6

In attesa del nuovissimo Redmi Note 11 Pro+ 5G, in arrivo a partire dal 6 aprile, sono numerosi i prodotti in promozione, inclusi smartphone, tablet e i prodotti smart life del marchio asiatico. Ecco una serie di promozioni davvero niente male, ricordando che nel carrello viene applicato un ulteriore sconto:

Queste erano solamente alcune delle offerte più interessanti presenti su mi.com in occasione dello Xiaomi Fan Festival. Potete visitare la pagina ufficiale dedicata all’evento per scoprire tutti i prodotti scontati per questo evento.