Sebbene vi sia fermento nell’attesa della LineageOS 19 basata su Android 12, il team di sviluppo continua a spingere sull’attuale LineageOS in versione 18.1 basata su Android 11. Dopo avere recentemente raggiunto i Google Pixel e Pixel XL di prima generazione (ne avevamo parlato in questo articolo), la ROM è da poche ore disponibile anche per alcuni medio-gamma di Motorola: parliamo di Motorola Edge e per i Moto G 5G e Moto G 5G Plus (con le varianti collegate).

Per chi avesse voglia di cambiare ROM e provare un’esperienza Android ancora più stock e personalizzabile di quella offerta da Motorola, la LineageOS 18.1 potrebbe essere davvero un’ottima soluzione.

Motorola Edge, Moto G 5G e G 5G Plus ricevono la LinageOS 18.1

Si tratta di tre (sulla carta cinque) smartphone presentati dalla casa alata nel 2020, originariamente con Android 10 e ancora ufficialmente supportati dal brand americano di proprietà di Lenovo:

Motorola Edge , nome in codice racer (qui la nostra recensione)

, nome in codice racer (qui la nostra recensione) Motorola Moto G 5G (e il rebrand Motorola One 5G Ace ), nome in codice kiev

(e il rebrand ), nome in codice kiev Motorola Moto G 5G Plus (e il rebrand Motorola One 5G), nome in codice nairò

Non vengono riportate informazioni circa gli eventuali bug riscontrati su questi smartphone Motorola, che sono entrati nel gruppo di quelli che godono del supporto ufficiale alla LineageOS 18.1; per tutte le informazioni relative agli aggiornamenti, vi invitiamo a consultare i thread dedicati ai due smartphone sul forum di XDA-Developers, raggiungibili tramite i seguenti link.

LinageOS 18.1 ufficiale per Motorola Edge sul forum di XDA

LineageOS 18.1 ufficiale per Motorola Moto G 5G (e One 5G Ace) sul forum di XDA

LineageOS 18.1 ufficiale per Motorola Moto G 5G Plus (e One 5G) sul forum di XDA

