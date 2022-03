Il comparto fotografico del nuovo Xiaomi 12 Pro convince ma non stupisce, almeno stando alla recensione di DXOMARK che premia il nuovo top di gamma di Xiaomi con un buon punteggio sottolineando però la presenza di alcune criticità che lo relegano alle spalle di vari diretti concorrenti oltre che di altri due smartphone Xiaomi, il M11 Ultra ed il M10 Ultra. Ecco i dettagli completi in merito all’analisi di DXOMARK relativa al nuovo Xiaomi 12 Pro ed al suo comparto fotografico.

Xiaomi 12 Pro: ecco cosa ne pensa DXOMARK del comparto fotografico

Il nuovo Xiaomi 12 Pro supera i test di DXOMARK senza però convincere in modo completo a causa di alcune criticità che lo allontanano dalle prime posizioni. Lo smartphone, infatti, deve accontentarsi di un punteggio complessivo di 131 punti che lo relega al 14° posto della graduatoria attuale del popolare sito web specializzato in analisi tecniche degli smartphone (e di altri dispositivi) in arrivo sul mercato.

Il top di gamma di Xiaomi registra un punteggio di 141 nelle foto, di 65 per lo zoom e di 111 per i video. Rispetto al suo diretto predecessore, il M11 Pro dello scorso anno, il nuovo Xiaomi 12 Pro ottiene un miglioramento di 3 punti garantendo, secondo DXOMARK, scatti migliori in notturna e colori più vividi. Anche nei video si registra un notevole passo in avanti.

Lo smartphone è però indietro rispetto al Mi 11 Ultra ed al Mi 10 Ultra e risulta abbastanza lontano dalle prime posizioni della classifica che vendono Honor Magic4 Ultimate al primo posto, con 146 punti, e Huawei P50 Pro al secondo posto, con 144 punti. Lo Xiaomi 12 Pro è però in buona compagnia, avendo registrato lo stesso punteggio del diretto concorrente Samsung Galaxy S22 Ultra, nella versione con SoC Exynos, che ha ottenuto un punteggio di 131 da DXOMARK.

Secondo l’analisi di DXOMARK, il nuovo Xiaomi 12 Pro può garantire un buon dettaglio negli scatti nella maggior parte delle condizioni, rumore ridotto e una messa a fuoco automatica particolarmente veloce ed efficace. Premiate anche le prestazioni in condizioni di luce intesa e nei video negli interni. Da notare che anche la messa a fuoco nei video ha ottenuto giudizi positivi, così come la stabilizzazione, ritenuta “efficace” anche con movimenti forti.

Buoni risultati arrivando anche dal sensore ultra-grandangolare dello Xiaomi 12 Pro che offre un campo visivo ampio ed un buon dettaglio negli scatti. Sottotono, invece, l’effetto bokeh. DXOMARK registra anche una certa instabilità nel bilanciamento del bianco e qualche problema di esposizione in condizioni di scarsa illuminazione. Anche la profondità di campo risulta essere particolarmente limitata.

Il comparto fotografico del nuovo Xiaomi 12 Pro

Ricordiamo che lo Xiaomi 12 Pro può contare su tre fotocamere da 50 Megapixel. Il sensore principale (f/1.9) è affiancato da un sensore teleobiettivo con zoom ottico 2x e da un sensore ultra-grandangolare con apertura f/2.2 e angolo di visuale di 115°. Per quanto riguarda la registrazione dei video c’è il supporto alla registrazione 8K a 24 fps oltre che alla registrazione in 4K fino a 60 fps. A gestire l’elaborazione delle immagini e dei video troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Ricordiamo che il nuovo Xiaomi 12 Pro è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 1.099 euro per la variante da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, invece, costa 1.199 euro. Sono disponibili tre diverse colorazioni (Blue, Dark Grey e Purple). Lo smartphone è acquistabile su Amazon oppure sullo store Xiaomi o presso altri rivenditori attivi in Italia.