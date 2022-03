Samsung si conferma al primo posto tra i brand tech per il rapporto qualità-prezzo secondo l’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). Quest’anno la divisione italiana del colosso sud-coreano si è aggiudicata sei ori, uno in più rispetto al 2021, e si è posizionata nel ranking delle Top 30 Aziende Italiane.

Samsung è prima in classifica in sei categorie, smartphone compresi

La classifica Top Qualità-Prezzo 2022 vede Samsung Electronics Italia posizionarsi al primo posto in sei categorie: smartphone, orologi sportivi, notebook, TV, climatizzatori e grandi elettrodomestici. L’indagine viene svolta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo dei test e dei sigilli di qualità: ogni anno un team specializzato di ricercatori e partner (come centri statistici, istituti di ricerca e università) valuta centinaia di imprese, prodotti e servizi per realizzare le classifiche.

In questo caso parliamo di circa 700.000 giudizi in oltre 100 settori dell’economia italiana, che hanno permesso di stilare la classifica dei 500 brand con il Miglior Rapporto Qualità-Prezzo. Le categorie smartphone, smartwatch e PC hanno guadagnato il sigillo “Nr.1”, assegnato ai prodotti leader del segmento. Sigillo “TOP” e medaglia di bronzo per le cuffie wireless di casa Samsung.

Il sigillo “Nr.1” è arrivato anche per l’offerta TV di Samsung, per i climatizzatori (“TOP” per le pompe di calore), i grandi elettrodomestici (“TOP” per la categoria piccoli elettrodomestici, con sigillo “TOP nella categoria” per gli aspirapolvere).

Per ulteriori informazioni sulla classifica 2022 stilata dall’ITQF potete seguire questo link. Siete d’accordo con i giudizi raccolti dall’Istituto?

