La Flash Sale dedicata alla serie MatePad T di Huawei sta per terminare. Ancora per poche ore, fino alla mezzanotte del 28 marzo, infatti, sarà possibile acquistare il Huawei MatePad T 10 ed il Huawei MatePad T 10s ad un prezzo scontato. A proporre l’offerta è lo store ufficiale di Huawei. Da notare che, scegliendo il MatePad T 10s, si riceveranno in regalo anche le Freebuds 4i. Ecco tutti i dettagli sulla nuova promozione dedicata ai due tablet di Huawei e valida ancora per poche ore.

Huawei sconta i MatePad T 10 e 10s: ecco le offerte

Partiamo dall’offerta dedicata all’ottimo Huawei MatePad T 10s. Il tablet, nella configurazione con 4 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che con supporto Wi-Fi, viene proposto al prezzo scontato di 179,90 euro invece di 249,90 euro. Da notare, inoltre, che inserendo il codice A22MAR7P nel carrello, prima di completare l’acquisto, è possibile ottenere uno sconto extra del 7% portando il prezzo effettivo d’acquisto a 167 euro.

A rendere ancora più vantaggiosa l’offerta ci sono le Freebuds 4i in regalo. Le cuffie TWS sono attualmente proposte dallo store Huawei al prezzo di 59,90 euro ma con questa offerta possono essere ottenute senza alcun costo aggiuntivo. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di seguito. La consegna è gratuita ed è possibile anche pagare in 3 rate senza interessi.

Acquista qui il Huawei MatePad T 10s a prezzo scontato

Tra i prodotti protagonisti della nuova vendita promozionale per la serie MatePad T c’è anche il Huawei MatePad T 10 nella configurazione con 2 GB di RAM, 32 GB di storage e supporto alle reti Wi-Fi. Questa variante del tablet di Huawei è disponibile al prezzo scontato di 119,90 euro invece di 179,90 euro. Da notare, inoltre, che inserendo il codice sconto A22MAR10 è possibile beneficiare di uno sconto extra del 10% portando, quindi, il prezzo effettivo acquisto del tablet ad appena 107,91 euro. Ecco il link per sfruttare la promozione:

Acquista qui il Huawei MatePad T 10 a prezzo scontato