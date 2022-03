Dalla giornata di ieri 23 marzo, l’operatore TIM ha deciso di avviare una nuova iniziativa winback, rivolta ai suoi ex clienti, denominata “Passa a TIM con offerte IMPERDIBILI”; gli utenti interessati potrebbero ricevere nelle prossime ore un messaggio SMS che recita:

Passa a TIM con offerte IMPERDIBILI! Ti aspettiamo nei negozi TIM per farti scoprire le offerte speciali valide entro il 31 marzo 2022.

Come si evince dal testo del messaggio, l’operatore non si sbilancia più di tanto, limitandosi ad invitare gli utenti interessati a recarsi presso i centri TIM per scoprire quali promozioni siano loro riservate; considerando però le tempistiche dell’iniziativa, valida fino al 31 marzo, si può notare una somiglianza con la validità temporale delle ultime offerte operator attack proposte da TIM.

Ricordiamo infatti che dal 20 marzo al 31 marzo è possibile attivare le seguenti promozioni:

TIM Supreme New ogni mese prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti , 70 GB di traffico dati sotto rete 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download) al costo di 7,99 euro al mese; riservata ai nuovi clienti che provengono da PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile, Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile (compreso il suo secondo brand), NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full)

Non ci sono certezze in merito ma, considerando come già detto la corrispondenza della validità temporale delle offerte, è lecito presumere che agli ex clienti venga proposta una di queste offerte, o perlomeno qualcosa di molto simile; qualora doveste ricevere l’SMS in questione e foste interessati, vi basterà recarvi in un centro TIM per scoprire cosa l’operatore vi abbia riservato.