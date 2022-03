TIM propone nuove offerte mobile con cambio operatore a partire da 7,99€ al mese

A partire da Domenica 20 marzo e fino a Giovedì 31 marzo 2022 sarà possibile attivare nuove offerte mobile TIM destinate a clienti che effettuano il cambio operatore (sono prevalentemente coinvolti operatori virtuali). Le nuove offerte ricaricabili proposte da TIM offrono bundle completi (minuti, sms e traffico dati) a prezzi e con contenuti variabili, e sono attivabili presso i negozi TIM aderenti.

Le nuove offerte mobile TIM con cambio operatore

Entrando più nello specifico, sarà possibile attivare tre nuove offerte mobile TIM: esse sono la TIM Supreme New (a 7,99€ al mese), la TIM Special LE e la TIM Super LE (a 9,99€ al mese). Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offrono queste tre offerte ricaricabili TIM e, soprattutto, a quale operatore di provenienza siano destinate.

TIM Supreme New: 70 GB a 7,99€ al mese

La nuova offerta ricaricabile TIM Supreme New non prevede costi di attivazione e, a fronte di un canone pari a 7,99€/mese (che viene addebitato sul credito residuo), offre un bundle contenente 70 GB di traffico dati, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, ed sms illimitati (anche se questo è reso possibile dall’attivazione di un’opzione chiamata “Sms illimitati Free” che si attiva entro 48 ore dall’attivazione della Tim Supreme New).

Operatori di provenienza che permettono di usufruire dell’offerta:

PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile, Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile (compreso il suo secondo brand), NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full)

TIM Special LE: 100 GB a 9,99€ al mese

La nuova offerta ricaricabile TIM Special LE prevede un costo di attivazione pari a 5€ (una tantum) e, a fronte di un canone pari a 9,99€/mese (che viene addebitato sul credito residuo), offre un bundle contenente minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, sms illimitati e 100 GB di traffico dati (in realtà sono 70 GB ma entro 48 ore dall’attivazione della Tim Special LE diventano 100 GB).

È interessante notare che questa è l’unica delle tre offerte che coinvolge un operatore standard (Iliad).

Operatori di provenienza che permettono di usufruire dell’offerta:

Iliad, PosteMobile, Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, NoiTel, Enegan, Digi Mobil, Rabona (anche il secondo brand), Plink, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile e Italia Power

TIM Super LE: 100 GB a 9,99€ al mese

La nuova offerta ricaricabile TIM Super LE è praticamente identica alla precedente, cambiando solo gli operatori di provenienza.

L’offerta, infatti, prevede un costo di attivazione pari a 5€ (una tantum) e, a fronte di un canone pari a 9,99€/mese (che viene addebitato sul credito residuo), offre un bundle contenente minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, sms illimitati e 100 GB di traffico dati (in realtà sono 70 GB ma entro 48 ore dall’attivazione della Tim Special LE diventano 100 GB).

Operatori di provenienza che permettono di usufruire dell’offerta:

Fastweb Full, CoopVoce, Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full)

Ulteriori dettagli sulle nuove offerte ricaricabili TIM

Tutte le nuove offerte mobile di TIM prevedono alcuni dettagli aggiuntivi:

Opzione 1GB di Scorta attiva di default; una volta esaurito il traffico dati incluso, consente di continuare a navigare in automatico al costo di 1,90€ ogni 200 MB (fino al raggiungimento di 1 GB, e quindi una spesa complessiva di 9,50€ prima che venga bloccata la connessione).

attiva di default; una volta esaurito il traffico dati incluso, consente di continuare a navigare in automatico al costo di (fino al raggiungimento di 1 GB, e quindi una spesa complessiva di 9,50€ prima che venga bloccata la connessione). Compatibilità con Tim Unica , l’offerta convergente di TIM che consente di ottenere traffico dati illimitato.

, l’offerta convergente di TIM che consente di ottenere traffico dati illimitato. Il traffico dati incluso viene conteggiato con scatti anticipati da 1 kB .

. I servizi Lo Sai di TIM e Chiama Ora di TIM sono inclusi gratuitamente .

e sono inclusi . Con l’attivazione delle offerte si potrebbe attivare automaticamente il servizio TIM Safe Web Plus Mobile che prevede un canone aggiuntivo di 1,99€ al mese ; il primo mese sarà gratuito e sarà il cliente a dovere chiedere al rivenditore di non attivare il servizio.

che prevede un canone aggiuntivo di ; il primo mese sarà gratuito e sarà il cliente a dovere chiedere al rivenditore di non attivare il servizio. Contestualmente alle offerte, si potrebbe attivare anche il servizio TIM Sempre Connesso (che consente, in caso di credito esaurito, di continuare a chiamare, inviare sms e navigare senza limiti, per un massimo di due giorni, al costo di 0,90€ al giorno ); anche in questo caso il cliente può chiedere di non attivare il servizio o può procedere alla disattivazione in un secondo momento.

(che consente, in caso di credito esaurito, di continuare a chiamare, inviare sms e navigare senza limiti, per un massimo di due giorni, al costo di ); anche in questo caso il cliente può chiedere di non attivare il servizio o può procedere alla disattivazione in un secondo momento. Il profilo tariffario di base è TIM Base19 che prevede un costo di 1,99€ al mese qualora non fosse attiva almeno un’offerta con un bundle (minuti, sms, dati) incluso.

che prevede un costo di qualora non fosse attiva almeno un’offerta con un bundle (minuti, sms, dati) incluso. È possibile sfruttare il roaming nei paesi dell’UE e nel Regno Unito; minuti ed sms vengono tariffati come se l’utente fosse in Italia, mentre varia il traffico dati incluso: 6 GB in roaming per TIM Supreme New 7 GB in roaming per TIM Special LE e TIM Super LE In caso di superamento delle soglie, si potrà continuare a navigare al costo di 0,297 centesimi di € per ogni MB.

nei paesi dell’UE e nel Regno Unito; minuti ed sms vengono tariffati come se l’utente fosse in Italia, mentre varia il traffico dati incluso: Tutte le offerte sono compatibili col servizio TIM Ricarica Automatica.

Per maggiori informazioni sulle offerte telefoniche di TIM potete visitare la nostra pagina dedicata.