Specifiche tecniche e probabile periodo di lancio avvicinano OnePlus Pad

Negli ultimi mesi i tablet Android hanno riguadagnato un certo appeal — avete visto la nostra recensione dei nuovi Lenovo P11 5G e P12 Pro? — e se c’è un produttore del cui ingresso in questo mercato si vocifera con una certa regolarità quello è senza dubbio OnePlus e quest’oggi vediamo tanti dettagli del presunto primo OnePlus Pad.

OnePlus Pad: render, specifiche e periodo di lancio

Che OnePlus abbia un tablet in cantiere non è né un mistero, né tantomeno una sorpresa: di recente altri marchi facenti capo a BBK Electronics hanno mosso i primi passi in questo mercato — si pensi ad OPPO Pad, a Realme Pad (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e al primo tablet di vivo —, pertanto era solo questione di tempo.

Messi da parte progetti più estremi — e più intriganti —, in questa sede vediamo piuttosto il primo “classico” OnePlus Pad.

Secondo quanto riferisce il leaker Sam (@Shadow_Leak) su Twitter, la scheda tecnica di OnePlus Pad 5G comprenderà:

display OLED da 12,4 pollici con risoluzione Full HD+

SoC Qualcomm Snapdragon 865

6 GB di RAM

128 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore da 13 MP + 5 MP

fotocamera anteriore da 8 MP

batteria da 10.090 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W

Android 12 out of the box

sensore di impronte digitali laterale

ingresso per il jack audio da 3,5 mm

Bluetooth 5.1

5G (opzionale).

La stessa fonte riferisce sul probabile prezzo di listino del dispositivo, che dovrebbe essere di ¥2999 (circa 429 euro al cambio).

Da un altro leaker arriva un’informazione esclusiva circa il periodo di lancio del tablet, che ben si sposa con una voce dello scorso dicembre: secondo Mukul Sharma (@stufflistings), OnePlus Pad è entrato nella fase delle produzione in serie in diverse regioni europee ed eurasiatiche, pertanto il lancio dovrebbe essere imminente. Dunque, le tempistiche che parlavano di un arrivo entro la prima metà del 2022 potrebbero essere rispettate.

Infine, in attesa di maggiori dettagli, vi lasciamo al concept di OnePlus Pad realizzato da TechDroider.

Aspettando maggiori informazioni sul primo tablet di OnePlus, non dimenticate che sullo store del produttore cinese sono attive delle offerte molto interessanti.