Oltre a prepararsi per il lancio della serie OnePlus 10, sembra che la società stia anche lavorando su un presunto tablet OnePlus Pad previsto in India nella prima metà del 2022.

Il noto informatore Mukul Sharma afferma che non è chiaro quanti modelli arriveranno in Cina, tuttavia ritiene che almeno un modello arriverà in India.