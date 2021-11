Nelle ultime settimane è emerso che OnePlus si è ispirata un po’ troppo a Samsung, tuttavia nuove indiscrezioni indicano che OnePlus non intende cambiare strada nemmeno per il suo primo tablet pieghevole.

Ecco come potrebbe essere il tablet pieghevole di OnePlus

LetsGoDigital, in collaborazione con Parvez Khan di Technizo Concept, ha elaborato alcuni render 3D del presunto primo tablet pieghevole di OnePlus.

Un design simile è stato adottato da diversi produttori come OPPO, TCL e persino Samsung, tuttavia nessun dispositivo del genere è ancora apparso sugli scaffali.

Nel documento di brevetto qui sopra si vede che il tablet OnePlus adotterà una soluzione con due cerniere in serie per consentire la doppia piegatura. Sebbene le dimensioni esatte dello schermo non siano specificate, sembra che tutti e tre i bordi pieghevoli saranno di dimensioni identiche, ma appare anche evidente che una delle cerniere è notevolmente più grande dell’altra, quindi il dispositivo potrebbe avere problemi a rimanere stabile quando appoggiato su una superficie piana.

Vale la pena notare che a differenza di OnePlus, Samsung ha già un prototipo funzionante del suo tablet pieghevole. Una rapida occhiata al suo software suggerisce che Samsung ci sta lavorando da un po’ di tempo, pertanto è probabile che il tablet pieghevole del colosso sudcoreano approderà sul mercato molto prima rispetto a quello di OnePlus, anche se la consociata OPPO potrebbe batterla sul tempo.

Inoltre, al momento solo Samsung Display possiede le conoscenze tecnologiche per produrre display pieghevoli, quindi è molto avvantaggiata sulla concorrenza. Secondo quanto trapelato uno smartphone a doppia piegatura di Samsung è già in lavorazione.

