Da tempo si parla di display con tecnologia LTPO 3.0 e, stando alle ultime indiscrezioni, il lancio di questa nuova soluzione potrebbe essere più vicino del previsto, tanto che potrebbe avvenire già nel corso del prossimo mese.

Ricordiamo che la tecnologia LTPO, disponibile oggi nella versione 2.0, viene utilizzata sui pannelli OLED e AMOLED e il passaggio dalla versione 1.0 a quella attuale ha portato con sé un notevole miglioramento per quanto riguarda la capacità dei pannelli di supportare frequenze di aggiornamento variabili.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se gli addetti ai lavori siano particolarmente incuriositi dal lancio della successiva generazione, che potrebbe rappresentare un ulteriore importante step evolutivo.

Cosa possiamo aspettarci dai display con LTPO 3.0

Al momento non vi sono molte informazioni sulle novità che la prossima generazione della tecnologia LTPO potrebbe portare con sé per quanto riguarda le specifiche tecniche ma sono in tanti ad essere certi che uno dei miglioramenti più importanti sarà quello relativo alla gestione delle risorse, il tutto con l’obiettivo di garantire una più elevata durata della batteria.

E un miglioramento dell’autonomia non è un aspetto di secondaria importanza se si tiene conto del fatto che questo specifico settore non riesce a sviluppare tecnologie che siano capaci di tenere testa alla sempre maggiore richiesta di energia dei processori mobile.

Inoltre, se si considera che il display è attualmente la componente dei moderni smartphone che consuma più batteria, un notevole miglioramento della gestione delle risorse introdotto nella sua tecnologia di base non può che avere effetti consistenti anche per quanto riguarda l’autonomia complessiva del device.

Se per il lancio ufficiale della tecnologia LTPO 3.0 sarà necessario attendere solo fino al prossimo mese, diverso è il discorso per l’effettivo esordio sul mercato dei primi smartphone dotati di display che potranno contare su di essa, per i quali ci sarà probabilmente da avere pazienza sino al 2023. Staremo a vedere.

