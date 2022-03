Sono ormai lontani i tempi in cui Google affiancava il nome di un dessert ad ogni release Android e sembrerebbe addirittura che il colosso californiano abbia provveduto a rimuovere le statue dei dolcetti Android dal proprio quartier generale di Mountain View.

Sin da Cupcacke (Android 1.5), Google ha affiancato il nome di un dolcetto alle sue release; nel corso degli anni sono anche scelti dei dolcetti famosi, come KitKat (Android 4.4) e Oreo (Android 8, la statua è visibile in copertina). L’ultima versione del sistema del robottino verde a ricevere questo trattamento, con tanto di statua, è stata Android 9 Pie.

Google rimuove le statue dei dolcetti Android dal quartier generale

Stando a quanto riportato dal portale Android Authority che ha analizzato le recensioni sul quartier generale di Google presenti su Google Maps (raggiungibili a questo link), gli utenti segnalano la rimozione di 18 statue dall’edificio 44 del campus di Mountain View. Non è chiaro dove esse siano state spostate ma si presume che Google ne abbia approvato la rimozione.

Altre recensioni parlano persino di scarsa manutenzione (con tanto di immagini a testimonianza dello stato trasandato di alcune statue) e di uno spazio desolato e sporco. Effettivamente, anche visitando la posizione su Google Street View (raggiungbille a questo link) è possibile notare tale desolazione.

Tuttavia, la rimozione delle famose statue di Android potrebbe essere una misura temporanea, in vista di un restauro delle stesse; altri sostengono, invece, che la rimozione sia dovuta a una semplice pulizia del quartier generale, al fine di ridurre al minimo eventuali problemi di sicurezza, mentre i dipendenti lavorano a distanza (per loro, il lavoro in presenza riprenderà ad aprile).

Le statue dei dolcetti Android, apprezzate da molti (specie dai collezionisti), sembrerebbero cadute, almeno per il momento, nel dimenticatoio. Google ha probabilmente smesso di dare un peso alla realizzazione (in generale) delle statue per le nuove release di Android, dal momento che non gli ha più affiancato un dessert.

L’ultima statua realizzata fisicamente da Google è quella dedicata ad Android 10 (anche se non vi era un dolcetto di mezzo): successivamente Big G si è limitato a realizzare statue basate sulla realtà aumentata, tanto per Android 11 quanto per Android 12 (che potete vedere qui).

Vedremo se Android 13, a cui Google ha affiancato il Tiramisù, sarà l’occasione per riprendere la tradizione.

