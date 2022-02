Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha rilasciato la prima versione Developer Preview di Android 13 per gli smartphone della serie Google Pixel, dandoci così un “assaggio” di ciò che potremo attenderci dalla prossima release del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Trattandosi di una build iniziale, ovviamente, non bisogna aspettarsi tantissime novità per quanto riguarda le funzionalità che saranno introdotte nei prossimi mesi ma il team di Google ha comunque deciso di riservare agli appassionati una sorpresa, includendo nel codice il nome ufficiale di questa versione di Android, ossia Tiramisù.

Con Android 13 Google ritorna al passato

Che il soprannome scelto da Google per Android 13 fosse Tiramisù non è certo un segreto ma da alcuni anni (per la precisione da Android 10) il colosso di Mountain View ha deciso di usare il soprannome dei suoi OS soltanto internamente.

A quanto pare, con Android 13 si tornerà al passato e tale versione del sistema operativo mobile di Google sarà chiamata Android 13 Tiramisù.

Sono diverse le novità che saranno messe a disposizione degli utenti nei prossimi mesi quando sarà rilasciata la versione definitiva di Android 13 (qui ne trovate alcune) e, così come viene messo in evidenza da Alex Dobie su Twitter, tra di esse vi sarà pure Camera Obfuscator.

Si tratta di una soluzione studiata per consentire agli utenti di eliminare i dati EXIF di un’immagine prima di condividerla con altre persone. Stando a quanto è possibile apprendere, Camera Obfuscator potrà essere sfruttata sia attraverso la specifica applicazione che attraverso Google Foto o altre app galleria.

Google prevede di rilasciare soltanto due build Developer Preview prima di passare alla beta ad aprile e quindi alla versione Platform Stability entro la fine di giugno. Tale roadmap suggerisce che la versione stabile di Android 13 raggiungerà i principali smartphone Android prima di quanto è avvenuto con Android 12. Staremo a vedere.