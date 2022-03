Dato che la versione classica di Hangouts è destinata a scomparire per i clienti della suite Workspace, il team di sviluppatori di Google continua ad aggiornare Chat e Spaces con nuove funzionalità e l’ultima della serie riguarda in particolare l’app Gmail per Android.

L’idea alla base della modifica introdotta è quella di rendere più semplice agli utenti (in questo caso su Android) riuscire a capire rapidamente se le notifiche arrivino da Google Chat o Google Spaces e ciò attraverso delle apposite nuove icone per la barra di stato.

Ricordiamo che fino a questo momento le notifiche per i nuovi messaggi di Google Chat (conversazioni individuali o di gruppo) e Spaces presentavano la stessa icona della barra di stato, ossia l’icona di un fumetto pieno con un altro messaggio dietro.

Una piccola novità per Gmail per Android

Ebbene, il team di sviluppatori di Gmail per Android ha dato il via al rilascio di un aggiornamento in virtù del quale il sistema sarà in grado di mostrare icone distinte a seconda della fonte della notifica:

per Google Chat verrà mostrata un’icona fumetto con un messaggio singolo e interno vuoto

per Google Spaces verrà mostrata un’icona con tre persone

Nella seguente immagine è possibile vedere accanto all’orario nell’ordine la vecchia icona, quella nuova di Google Chat, quella nuova di Google Spaces e quella classica di Gmail:

Allo stato attuale tale modifica è stata rilasciata soltanto per una ristretta cerchia di utenti e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli altri.

Ad ogni modo, stando a quanto è stato riscontrato dallo staff di 9to5Google, pare che sia stata individuata sulla versione 2022.02.20.x di Gmail per Android.

Potete scaricare le ultime release disponibili dell’applicazione da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: