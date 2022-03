Quello del modding è un mondo magico che, come tutti gli appassionati sanno bene, riesce a donare una seconda giovinezza — o perlomeno una vita ben più lunga — a prodotti non più supportati dal produttore di turno e quest’oggi parliamo di Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL, che grazie alla community hanno appena ricevuto un assaggio altrimenti impossibile di Android 12.

Se qualche settimana fa vi avevamo parlato addirittura di Samsung Galaxy S4 — un classe 2013 —, con i modelli di oggi non occorre spingersi tanto indietro. Lanciati dalla casa di Mountain View nell’ottobre 2017 con a bordo Android 8.0 Oreo, Google Pixel 2 e Pixel 2 XL hanno smesso da un pezzo di ricevere aggiornamenti software ufficiali, tuttavia non sono ancora morti.

Google Pixel 2 e 2 XL: Android 12 con LineageOS

Sì, perché, grazie alla LineageOS 19.0, i due vetusti smartphone Made by Google possono persino compiere il salto ad Android 12. Prima di farsi prendere da un entusiasmo eccessivo, è fondamentale premettere che la build in argomento è una Unofficial della popolarissima custom ROM con base AOSP (tutto il codice sorgente della LineageOS è disponibile nella relativa Github repo).

Se avete ancora tra le mani o in un cassetto un Google Pixel 2 o un Pixel 2 XL e state pensando di fare un tentativo, ecco direttamente dal thread dedicato un elenco completo di cosa non funziona e di cosa invece sì:

What’s working Active Edge

Selinux Enforcing

Encryption

RIL (Calls, SMS, Data)

Bluetooth

Wi-Fi

Camera

Video Recording

Video Playback

Audio ( Record and Playback )

Sensors

Flash

Led What’s not working Lockscreen shows an under display fingerprint sensor indicator

There is some missing functionality and a few bugs as this is a very early build of Lineage

Sempre nel thread linkato (e più in dettaglio a questo link) trovate la guida da seguire per l’installazione e per i successivi aggiornamenti e tutti i link occorrenti.

