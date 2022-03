L’operatore di telefonia mobile TIM è in procinto di lanciare un nuovo servizio, questo prevede la possibilità di assicurare gli smartphone acquistati con il finanziamento TIMFin, la polizza ha un costo che parte da 3,90 euro al mese e offrirà copertura per danni accidentali e furto; TIMFin Assicura Smartphone sarà disponibile dal 21 marzo 2022, in collaborazione con Assurant Europe Insurance NV ed è rivolta ai proprietari di dispositivi acquistati preso i negozi dell”operatore, scopriamo insieme i dettagli.

Durata e prodotti compatibili

TIMFin Assicura Smartphone sarà disponibile solo per i dispositivi acquistati tramite finanziamento, non verrà applicata su tablet, smartphone in 6 mesi, accessori senza SIM o TV; qualora il telefono venisse acquistato contestualmente a degli accessori, questi non godranno della copertura assicurativa. Il costo mensile dell’assicurazione verrà corrisposto insieme alla rata del telefono, il suo prezzo dipenderà dal costo del dispositivo al pubblico, l’opzione inoltre prevede una copertura assicurativa della durata di 30 mesi, ovvero la durata del finanziamento dello smartphone.

Costi e coperture

TIMFin Assicurazione Smartphone consentirà di scegliere tra due opzioni di copertura, la prima Trusty con la sola protezione verso i danni accidentali, oppure la seconda Full con protezione da danni accidentali e furto; saranno disponibili quattro fasce di costo in base al valore del dispositivo, e saranno inclusi due eventi annuali (al massimo 1 per il furto) con franchigie a valori minimi. Di conseguenza, nel corso dei 30 mesi di durata, si potrà usufruire di massimo 5 interventi.

La copertura Trusty include ogni anno 2 riparazioni in caso di danno accidentale, con le seguenti fasce di prezzo:

rata di 3,90 euro al mese per smartphone fino a 299 euro di valore, con franchigia per danni da 39 euro

per smartphone di valore, con franchigia per danni da rata di 5,90 euro al mese per smartphone con valore da 300 a 799 euro , con franchigia per danni da 69 euro

per smartphone con valore , con franchigia per danni da rata di 7,90 euro al mese per smartphone con valore da 800 a 999 euro , con franchigia per danni da 69 euro

per smartphone con valore , con franchigia per danni da rata di 8,90 euro al mese per smartphone dal valore di oltre 1000 euro, con franchigia per danni da 109 euro

La copertura Full include ogni anno 2 eventi per danni accidentali e furto (in questo caso solo 1), con le seguenti fasce di prezzo:

rata di 4,90 euro al mese per smartphone fino a 299 euro di valore, con franchigia per danni da 39 euro e franchigia per furto di 69 euro

per smartphone di valore, con franchigia per danni da e franchigia per furto di rata di 7,90 euro al mese per smartphone con valore da 300 a 799 euro , con franchigia per danni da 69 euro e franchigia per furto di 119 euro

per smartphone con valore , con franchigia per danni da e franchigia per furto di rata di 9,90 euro al mese per smartphone con valore da 800 a 999 euro , con franchigia per danni da 69 euro e franchigia per furto di 179 euro

per smartphone con valore , con franchigia per danni da e franchigia per furto di rata di 11,90 euro al mese per smartphone dal valore di oltre 1000 euro, con franchigia per danni da 109 euro e franchigia per furto di 199 euro

Qualora si intenda usufruire della copertura assicurativa stipulata, bisognerà provvedere al pagamento della franchigia prevista prima di avere diritto di usufruire delle prestazioni della polizza; il dispositivo potrà essere riparato o sostituito ed è previsto un servizio di ritiro e riconsegna a domicilio, sarà garantito l’utilizzo di componenti originali (così da non inficiare la garanzia legale dello smartphone) e non è previsto, in nessun caso, un eventuale indennizzo in denaro.

Come già detto la polizza TIMFin Assicurazione Smartphone avrà una durata massima di 30 mesi, ma sarà comunque possibile per l’utente interromperla prima, considerando però la durata minima di 30 giorni dalla data di acquisto (in seguito alla quale la polizza rinnova in automatico mensilmente); in caso di mancato pagamento del premio la polizza verrà sospesa a partire dalla mezzanotte del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Sarà altresì possibile per l’utente, estinguere l’intero finanziamento anticipatamente, pagando i premi mensili non ancora corrisposti, e mantenendo la copertura per l’intera durata.

Quanto sopra descritto, proviene da indiscrezioni reperite dai colleghi del portale mondomobileweb, si attende quindi conferma da parte dell’operatore per ufficializzare tutte le informazioni riportate.