Pochi istanti fa, esattamente come da previsioni, Samsung ha presentato al mondo i suoi nuovi smartphone di fascia media, che adesso condividono anche un altro aspetto coi flagship del brand: neppure Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A73 5G includono i caricabatterie nelle confezioni di vendita.

Se vi siete persi l’evento di presentazione, che come sempre abbiamo seguito in diretta, potete recuperarlo integralmente qui di seguito, ma ora andiamo dritti al punto.

Samsung Galaxy A33 5G, A53 5G, A73 5G più simili ai top, nel bene e nel male

Tre, dunque, i nuovi medi di gamma annunciati da Samsung, anche se i primi due — Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy A53 5G — sono ufficiali anche per il mercato italiano, mentre il terzo, ovvero Samsung Galaxy A73 5G, è stato messo un po’ in secondo piano e per il momento non dovrebbe arrivare nel nostro Paese.

Dalla lettura della scheda tecnica di questi tre modelli, comunque, c’è un aspetto che emerge lampante: la fascia media di Samsung si sta appropriando di caratteristiche che fino a poco tempo fa erano prerogative dei top, nel bene e nel male. Beninteso, i “pro” sono nettamente più numerosi e più rilevanti dei “contro”: si pensi alla certificazione IP67 contro acqua e polvere, ai display con refresh rate superiore ai 60 Hz, al supporto software che altri brand non offrono neppure sui modelli premium e all’OIS per la fotocamera principale.

Tra gli aspetti negativi, invece, possiamo menzionare la scomparsa anche da questa fascia della porta per il jack audio da 3,5 mm e il progressivo svuotamento delle confezioni di vendita. Se la rimozione delle cuffie dalla dotazione non fa quasi più notizia, va detto che i nuovi Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A73 5G, che pure supportano la ricarica rapida a 25 watt, vengono venduti sprovvisti dei caricabatterie.

Sotto questo profilo, altri brand, soprattutto cinesi, non si sono ancora accodati e anzi includono caricabatterie rapidi nella scatola. Tornando ai nuovi Samsung, comunue, per la maggior parte degli utenti difficilmente questo sarà un problema, in fin dei conti è alquanto improbabile che non si abbia in casa neppure un caricabatterie adatto. Se proprio doveste esserne sprovvisti, sappiate che pochi giorni fa proprio il caricabatterie rapido di Samsung era in offerta a prezzo stracciato su Amazon. Infine, non dimenticate di seguire la nostra guida per scegliere quello più adatto.

