Nuova giornata di aggiornamenti per gli smartphone Android. Oggi tocca ai due dispositivi da gaming di ASUS, ossia ROG Phone 5 e ROG Phone 5s, ma anche a Huawei Nova 5T, Samsung Galaxy A41, ASUS ZenFone 8, Zenfone 8 Flip e Lenovo Tab P12 Pro. Scopriamo insieme tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamento ROG Phone 5 e ROG Phone 5s

ASUS sta iniziando la distribuzione di Android 12 su ROG Phone 5 e ROG Phone 5s, tenendo fede alla promessa secondo la quale sarebbe stato rilasciato entro il primo trimestre 2022. Le novità sono ovviamente tantissime e comprendono tra le altre Privacy Dashboard, gli indicatori durante l’uso di microfono e fotocamera, i widget rinnovati, i cambiamenti vari dell’interfaccia e le modifiche alla ROG UI, tra le quali i miglioramenti alla modalità a una mano e le rinnovate animazioni.

La nuova versione in rollout per ROG Phone 5 e ROG Phone 5s è la 31.0810.1226.57. Per il changelog completo potete fare riferimento a questo link (5) oppure a quest’altro (5s).

Novità aggiornamento Huawei Nova 5T

Aggiornamento importante anche per Huawei Nova 5T, che sta iniziando a ricevere la EMUI 12 in versione stabile. Il firmware in rollout porta la versione 12.0.0.132 e richiede un download di poco più di 2 GB.

Tra le novità possiamo citare l’interfaccia rinnovata, le maggiori possibilità di personalizzazione, le animazioni riviste e le modifiche al pannello delle notifiche, ma c’è tanto tanto altro. Per consultare tutti i cambiamenti vi invitiamo a fare riferimento al nostro precedente articolo con tutte le novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A41 segue diversi altri modelli del produttore e inizia a ricevere le patch di sicurezza di marzo 2022. Il firmware in distribuzione in Europa è il A415FXXS1CVC1 e potrebbe arrivare sul vostro smartphone da un momento all’altro.

Come abbiamo visto, le patch di marzo includono la correzione a più di 50 vulnerabilità del sistema operativo, ma troviamo anche miglioramenti generali alla stabilità e qualche bugfix non specificato. Per il momento si rimane su Android 11, ma Android 12 dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Novità aggiornamenti ASUS ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip

Anche ASUS ZenFone 8 (ZS590KS) e ASUS ZenFone 8 Flip (ZS672KS) si aggiornano in queste ore. Sono infatti in rollout le versioni 31.1004.0404.107 e 31.1004.0404.93, sempre ovviamente basate su Android 12. Il changelog cita poche novità: si tratta delle patch di sicurezza di gennaio 2022, dell’attivazione del VoWiFi per l’operatore tedesco Deutsche Telekom e di miglioramenti generali alla stabilità del sistema.

Novità aggiornamento Lenovo Tab P12 Pro

Discorso diverso per Lenovo Tab P12 Pro, che può ora contare sulla terza beta di Android 12L. La Beta 3 segue a distanza di un paio di mesi la Beta 2, rilasciata verso fine gennaio. Il tablet del produttore cinese dovrebbe dunque essere uno dei primi dispositivi di terze parti a ricevere la versione stabile: vi ricordiamo infatti che Android 12L è per ora stato rilasciato solo sui Pixel (e neanche tutti, visto che mancano Pixel 6 e Pixel 6 Pro all’appello) insieme all’ultimo Feature Drop.

Come aggiornare ROG Phone 5, ROG Phone 5s, Huawei Nova 5T, Samsung Galaxy A41, ASUS ZenFone 8, ZenFone 8 Flip e Lenovo Tab P12 Pro

Per aggiornare via OTA ROG Phone 5, ROG Phone 5s, Huawei Nova 5T, Samsung Galaxy A41, ASUS ZenFone 8 e ASUS ZenFone 8 Flip potete passare attraverso l’apposito menu all’interno delle impostazioni di sistema. I nuovi firmware di ROG Phone 5 e 5s possono essere scaricati dal sito ufficiale (qui per ROG Phone 5 e qui per ROG Phone 5s) e installati manualmente, così come quelli per ASUS ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip.

Per provare la Beta 3 di Android 12L su Lenovo Tab P12 Pro dovete invece seguire le istruzioni pubblicate sul sito del produttore.