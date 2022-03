Buone notizie per i clienti PosteMobile che hanno in programma di recarsi in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea o anche in un altro continente nelle prossime settimane: l’operatore telefonico, infatti, ha introdotto un’importante novità per quanto riguarda il roaming.

Fino a questo momento, infatti, PosteMobile (così come altri operatori telefonici) consentiva ai propri clienti di navigare in roaming nei Paesi esteri soltanto su rete 2G o 3G (a seconda della disponibilità dell’operatore a cui si appoggiava nel Paese in questione).

PosteMobile abilita il roaming internazionale in 4G

Ebbene, pare che da alcune ore PosteMobile abbia attivato in automatico per tutti i suoi clienti la possibilità di navigare in roaming sotto copertura 4G e ciò significa un’esperienza di utilizzo decisamente più piacevole, con tempi di caricamento ridotti e la possibilità di fruire di tutti i servizi Web senza preoccupazioni anche quando ci si trova al di fuori del territorio nazionale.

Tra le principali ragioni che hanno spinto PosteMobile ad abilitare per tutti i suoi clienti il roaming internazionale in 4G vi è il desiderio di garantire un servizio di qualità e ciò soprattutto in un momento come quello attuale, nel quale diversi operatori telefonici esteri stanno per chiudere definitivamente le reti 2G e 3G.

Pare che come partner per il roaming internazionale PosteMobile abbia deciso di puntare su Vodafone Ziggo e infatti, recandosi all’estero, sarà possibile notare che il centro servizi SMS dell’operatore si modifica automaticamente, adottando quello di Vodafone Netherlands.

Per quanto riguarda l’attivazione del supporto VoLTE (o Voice over LTE), invece, i clienti di PosteMobile dovranno avere ancora pazienza e probabilmente ci sarà da attendere sino alla fine dell’estate: questa probabilmente per molti sarà una brutta notizia, in quanto dopo la dismissione della rete 3G di Vodafone (alla cui infrastruttura si appoggia PosteMobile) sono divenuti numerosi gli utenti a lamentare un peggioramento della qualità delle chiamate.

