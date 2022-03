Google continua a lavorare al progetto Pixel Notepad il quale, con il passare delle settimane, si sta rendendo protagonista di una serie di leak e informazioni che si intensificano sempre di più.

Negli scorsi mesi abbiamo appreso che il progetto è vivo più che mai anche grazie a un’animazione nascosta e scovata all’interno di alcune impostazioni della versione beta di Android 12L abbiamo compreso che Google punterà a un aspect ratio quadrato in stile OPPO Find N piuttosto che Galaxy Z Fold.

Pixel Notepad è sempre più vicino e inizia a prendere forma

In aggiunta, proprio in queste ore, abbiamo appreso dall’affidabile informatore @TheGalox su Twitter, che la produzione di massa di Pixel Notepad dovrebbe partire nel Q3 del 2022 con il lancio negli USA previsto per la fine dell’anno e il debutto sui mercati internazionali per i primi mesi del 2023.

Per quanto riguarda il prezzo, il leaker sostiene che Google starebbe puntando a un posizionamento commerciale intorno ai 1399 dollari. Una fascia di prezzo sicuramente premium ma che comunque eviterebbe a Big G di scontrarsi direttamente con il Galaxy Z Fold di Samsung. Una scelta legata anche dalla stessa ammissione di Google di non poter competere con l’esperienza maturata dal colosso coreano nell’ambito dei dispositivi pieghevoli.

Dal punto di vista tecnico Pixel Notepad dovrebbe fare affidamento sulla seconda generazione di chip Tensor mentre ci si aspetta che il comparto fotografico sia ottimo ma non di primissimo livello in quanto non dovrebbe contare sul sensore Samsung GN1 da 50 Megapixel presente sui Pixel 6 ma dovrebbe utilizzare il sensore Sony IMX363 montato su Pixel 5.

Il modulo fotografico dovrebbe essere completato da un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un paio di sensori per le fotocamere frontali destinati allo schermo interno in formato tablet e uno per quello esterno.

Grazie alle informazioni delle ultime settimane Google Pixel Notepad sta iniziando, timidamente, a prendere forma nelle menti degli appassionati e, nonostante, si sappia ancora poco riguardo il primo pieghevole di Google siamo fiduciosi che nelle prossime settimane ne sapremo sempre di più.

