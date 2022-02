Google ha annunciato Android 12L nei mesi scorsi, mettendo in risalto come questa versione sia stata sviluppata appositamente per i tablet e gli smartphone dotati di display di grandi dimensioni.

Si tratta, in sostanza, di una speciale versione del sistema operativo del colosso di Mountain View che porta con sé diverse innovazioni e aumenta l’ottimizzazione, il tutto con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza molto migliore su dispositivi con schermi dalle dimensioni generose.

Ancora poche certezze per il primo pieghevole di Google

E potrebbe essere proprio Android 12L a fare esordire sul mercato il primo smartphone pieghevole di Google, un device di cui si parla oramai da tanto tempo e che potrebbe essere lanciato nel corso della prossima primavera.

Nelle scorse settimane sono stati diversi gli indizi che suggeriscono che Android 12L potrebbe essere l’OS di lancio del primo pieghevole di Google, come alcune animazioni trovate nella seconda versione beta, in cui viene usato il nome in codice Pipit.

Ma Google Pipit ha fatto anche un’apparizione nel database del popolare test benchmark Geekbench, confermando così che i lavori di sviluppo sono in fase avanzata.

Per quanto riguarda i punteggi fatti registrare, il primo smartphone pieghevole di Google ha totalizzato 4.811 punti in single core e 11.349 punti in multi core.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, il device potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Google Pixel Notepad e dovrebbe essere animato da un processore Tensor, sviluppato dal colosso di Mountain View in collaborazione con Samsung (tale CPU dovrebbe presentare 2 core Cortex-X1, 2 core Cortex-A76 e 4 core Cortex-A55, oltre che una GPU Mali-G78).

Purtroppo al momento non vi sono informazioni sulle altre principali caratteristiche del device, che potrà certamente fare affidamento su diverse funzionalità software appositamente studiate per esaltare le potenzialità del suo form factor.

Sarà interessante scoprire se Google Pixel Notepad sarà lanciato soltanto in pochi mercati selezionati e, soprattutto, a quale prezzo.