La Xiaomi Member Week entra nel vivo. Il nuovo evento lanciato dal sito ufficiale di Xiaomi per i suoi utenti, infatti, consente di riscattare Mi Point per ottenere coupon esclusivi. C’è poi tempo fino al prossimo 13 marzo per riscattare i coupon ed utilizzare per acquistare dispositivi Xiaomi e Redmi a prezzo scontato. Da segnalare che sono disponibili anche alcune offerte Xiaomi esclusive per questa settimana dedicata alla community, con promozioni No IVA su diversi prodotti. Vediamo i dettagli in merito a questa nuova iniziativa.

Xiaomi Member Week: tanti vantaggi per i membri della community Xiaomi

Per gli utenti Xiaomi, in questi giorni, è in corso la Xiaomi Member Week. Si tratta di un’iniziativa che racchiude una serie di vantaggi per i membri che potranno ottenere ed utilizzare i Mi Point per riscattare coupon ed acquistare prodotti a prezzo scontato. Ci sono vari modi per riscattare Mi Point e, successivamente, per riscattare, entro il prossimo 13 marzo, i coupon da utilizzare per gli acquisti.

Da notare, inoltre, che, in occasione della Xiaomi Member Week, sono disponibili anche sconti extra per i membri della community di Xiaomi. È possibile, infatti, acquistare a prezzo ridotto diversi smartphone. Ad esempio, c’è il Redmi Note 11 4/64 GB proposto a 199,90 euro invece di 229,90 euro oppure il Redmi Note 10 Pro con fotocamera da 108 Megapixel proposto, nella variante da 6/64 GB, al prezzo di 245 euro invece di 299,90 euro.

In sconto c’è anche lo Xiaomi 11T 8/256 GB, proposto a 475,33 euro invece di 599,90 euro, e lo Xiaomi 11T Pro 8/128 GB acquistabile a 532,70 euro invece di 649,90 euro (si tratta in entrambi i casi di promozioni “No IVA”). Da notare anche l’offerta dedicata allo Xiaomi Pad 5 6/128 GB che può essere acquistato a 327,79 euro invece di 399,90 euro. Le promozioni termineranno il 13 marzo.

Per scoprire tutti i dettagli relative alle iniziative organizzate per la Xiaomi Member Week e per riscattare Mi Point e coupon prima del termine della promozione è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Scopri tutti i vantaggi della Xiaomi Member Week