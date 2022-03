La personalizzazione rappresenta uno dei principali punti di forza del sistema operativo mobile di Google e l’applicazione Repainter è stata studiata per consentire agli utenti di sfruttare al meglio questa caratteristica con particolare riferimento a Material You, il linguaggio di design introdotto dal colosso di Mountain View con Android 12.

In particolare, Repainter consente agli utenti di avere un controllo più elevato sulla gestione cromatica, dalla scelta dei colori al di fuori di quelli dello sfondo, fino alla possibilità di renderli più vividi, permettendo anche di stabilire se impedire agli sfondi live di modificare il tema colore mentre si sta utilizzando il dispositivo (tanto che tale app pare non sia vista di buon occhio dal team di Google).

Le novità della versione 1.1.0 di Repainter

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un aggiornamento di Repainter, il quale porta l’applicazione alla versione 1.1.0, introducendo la risoluzione per qualche bug riscontrato nella precedente release, alcuni miglioramenti generali e tre nuove funzioni.

Su Android 13 Repainter ora supporta l’icona dell’app a tema nella schermata iniziale ed è stato aggiunto un collegamento alle impostazioni rapide per attivare l’applicazione o disattivarla con un solo tocco.

Ma la novità più interessante è rappresentata dal supporto per selezionare due colorazioni diverse per il colore principale e per i colori di sfondo nelle app, una feature che funziona senza root su dispositivi Google Pixel e Samsung Galaxy con Android 12: i colori possono essere scelti dallo sfondo, tramite una selezione “Base” o attraverso un’opzione completamente personalizzata.

Ecco una breve dimostrazione:

Separate accent/background color selection in action pic.twitter.com/RrGtXE1irt — Danny Lin (@kdrag0n) March 9, 2022

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate sfruttare le potenzialità offerte da Repainter, l’applicazione è disponibile sul Google Play Store al costo di 5,49 euro e può essere acquistata attraverso il seguente badge:

Non ci resta altro da fare che augurarvi un buon divertimento.