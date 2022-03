WhatsApp Beta si aggiorna e anticipa una novità per i messaggi effimeri

WhatsApp ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.7.4. La novità più interessante di questo nuovo update di WhatsApp Beta attiene ai messaggi effimeri, tuttavia è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile neppure per i beta tester.

Negli ultimi giorni abbiamo analizzato numerose novità, più e meno importanti, in arrivo su WhatsApp: reazioni ai messaggi, sondaggi nei gruppi, Community, ma anche novità per l’editing delle immagini e limiti all’inoltro dei messaggi. Andiamo a scoprire cos’altro bolle in pentola.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.7.4

La nuova funzione di cui parliamo quest’oggi riguarda la possibilità di mantenere dei messaggi all’interno di chat e gruppi effimeri, ma è tuttora in fase di sviluppo (ergo arriverà soltanto con un futuro aggiornamento), tant’è che non risulta disponibile neppure in WhatsApp Beta 2.22.7.4.

I messaggi effimeri, sicuramente lo sapete, sono una nuova funzione introdotta da WhatsApp in chat e gruppi dopo un lungo percorso di sviluppo con la promessa di giovare alla privacy degli utenti. Non è comunque remota l’eventualità che un utente invii un messaggio di grande importanza in una chat nella quale sono attivi i messaggi effimeri e abbia la necessità di mantenere il messaggio salvato nella conversazione.

Allo stato attuale, il rimedio che l’ipotetico utente potrebbe esperire è decisamente macchinoso: dovrebbe disattivare momentaneamente i messaggi effimeri (“Impostazioni > Privacy > Timer predefinito messaggi > No“), inoltrare il messaggio da conservare nella stessa chat e poi attivare nuovamente il Timer.

È inutile sottolineare come ripetere quest’operazione ogni singola volta che si voglia evitare la scomparsa di un messaggio sia decisamente frustrante. Per questo motivo, il team di sviluppo di WhatsApp è attualmente al lavoro su una soluzione decisamente più comoda che non fa venire voglia di disattivare del tutto i messaggi effimeri: la funzione che permette di mantenere solo specifici messaggi all’interno di una chat.

Come si nota dallo screenshot riportato qui sotto, tutte le volte che un utente decida di conservare un messaggio effimero in una chat, viene mostrato un nuovo avviso con richiesta di conferma. Per i messaggi salvati in precedenza, inoltre, è prevista la possibilità di eliminarli in un secondo momento (ad esempio quando non li si ritenga più rilevanti o necessari). Il portato di questa nuova funzione è chiaro: quando si decide di conservare un messaggio effimero, lo stesso non sparisce dalla chat al sopraggiungere della scadenza impostata, pertanto anche la controparte continua a vederlo, ma non viene meno la possibilità di cancellarlo in un secondo momento.

La fonte sottolinea come allo stato attuale la funzione descritta si trovi ancora nelle prime fasi di sviluppo, dunque — come in tutti i casi simili — la sua finalità potrebbe ancora subire variazioni prima del rilascio per tutti gli utenti; il team di WhatsApp potrebbe persino tornare sui propri passi e decidere di non rilasciarla affatto.

Come aggiornare WhatsApp Beta

La nuova funzione descritta, come detto, non è ancora disponibile per nessuno. In ogni caso — come vi abbiamo spiegato nel nostro articolo dedicato ai metodi per aggiornare WhatsApp —, la versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante. In alternativa potete ricorrere ad APK Mirror.