Continua senza sosta il lavoro di miglioramento di WhatsApp ad opera del suo team di sviluppatori e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta per i dispositivi Android di questa popolare soluzione di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della versione 2.22.7.2.

Le novità della versione 2.22.7.2 di WhatsApp Beta per Android

Un paio di anni fa il team di WhatsApp ha introdotto alcune nuove restrizioni relative all’inoltro dei messaggi e in particolare una funzionalità che contrassegnava automaticamente i messaggi come inoltrati di frequente nel caso in cui fossero stati inoltrati più di 4 volte.

Con la versione 2.22.7.2 viene ora introdotta una nuova limitazione all’inoltro dei messaggi:

In pratica, quando un messaggio viene contrassegnato come inoltrato (e ciò vale anche se è stato inoltrato soltanto una volta), non è più possibile inoltrarlo a più di una chat di gruppo alla volta e per inoltrarlo a più di una chat di gruppo è necessario selezionarlo e inoltrarlo di nuovo.

Due anni fa WhatsApp ha introdotto delle limitazioni all’inoltro dei messaggi per limitare la disinformazione e non è chiaro se il motivo dietro le nuove restrizioni sia il medesimo (anche se è molto probabile).

Restiamo in attesa di scoprire quando questa limitazione sarà implementata in una versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.7.2 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima questa versione dell’app di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

