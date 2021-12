Ve ne avevamo già parlato un po’ di tempo fa sulle novità da tenere d’occhio, e non è dovuto passare troppo tempo: i messaggi effimeri su WhatsApp ora si cancellano automaticamente trascorso un certo lasso di tempo, selezionabile dall’utente. Ad annunciare formalmente la novità disponibile su WhatsApp è Mark Zuckerberg, CEO e presidente di Meta – la nuova azienda che comprende Facebook, Instagram e WhatsApp.

La nuova funzione per i messaggi effimeri permette di selezionare un periodo di tempo dopo il quale tutte le nuove chat verranno eliminate. Il periodo di tempo selezionabile di default è di 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Attivare l’opzione predefinita per i messaggi effimeri non ha alcun effetto sulle chat già esistenti, ma solo per le nuove chat uno-a-uno.

Quando viene creata una nuova chat individuale, una notifica appare in alto avvertendo i partecipanti alla chat che i messaggi effimeri sono attivi per impostazione predefinita: in questo modo, i nostri interlocutori non la prenderanno sul personale. Gli utenti hanno la libertà di disattivare l’impostazione predefinita per le singole chat, o di disabilitarla completamente.

Eliminare i messaggi automaticamente dopo un certo numero di ore o giorni è sicuramente un ottimo modo per salvaguardare la privacy degli utenti, e in questo campo WhatsApp ha un disperato bisogno di raccogliere consensi. D’altronde, l’intera faccenda riguardo il cambio di nome di Facebook in Meta riguarda proprio l’immagine costruita nel corso degli anni dal social: invasivo della privacy altrui. Proprio in questi giorni però un documento dell’FBI ha svelato che l’ente americano può ottenere accesso ai dati di WhatsApp: non si parla delle chat uno-a-uno, che grazie alla crittografia end-to-end risultano sicure – almeno per il momento – agli occhi indiscreti di chiunque; ma il servizio di comunicazione utilizzato da oltre 2 miliardi di persone ne ha comunque di strada da fare quando si tratta di tutela della privacy.

Anche perché alternative ritenute più sicure, come Telegram e Signal, sono sempre in agguato, pronte a conquistare il cuore di chi reputa la propria privacy l’aspetto più importante da considerare in un servizio di messaggistica. Nel frattempo, correte a provare le nuove impostazioni per i messaggi effimeri su WhatsApp.

