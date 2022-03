Il team di WhatsApp lavora continuamente per aggiungere nuove funzionalità all’interno della propria app di messaggistica, e spesso veniamo aggiornati sui progressi delle stesse tramite le versioni Beta dell’app. La scorsa settimana, nell’ultima versione beta di WhatsApp per iOS (versione 22.6.0.70) è stata scoperta una nuova funzionalità che, per molti utenti, potrebbe rivelarsi utile: sarà possibile creare sondaggi all’interno delle chat di gruppo di WhatsApp. Ad una novità chiara e in fase di sviluppo, ne corrisponde una un po’ più tenebrosa che riguarda l’ennesimo aggiornamento della informativa privacy del servizio.

Nuova informativa privacy in arrivo?

Il team di WhatsApp gradirebbe (e tanto) che i suoi utenti fossero a conoscenza del contenuto della propria dantesca “Informativa sulla privacy per i residenti in Europa”, aggiornata l’ultima volta il 22 novembre 2021. Potrebbe capitarvi in questi giorni che, aprendo WhatsApp, vi troviate davanti, in cima alla lista delle chat, un avviso del genere:

“Nella nostra Informativa sulla privacy, ti forniamo maggiori informazioni su come utilizziamo i tuoi dati. Scopri di più“.

Questo messaggio potrebbe, dunque, essere un’anticipazione ad un nuovo aggiornamento del documento.

Cliccando sullo “scopri di più” contenuto nell’avviso, l’utente verrà reindirizzato su una pagina web (questa) che funge da prologo (eh.. volevi!) all’informativa privacy vera e propria (raggiungibile, invece, a quest’altra pagina).

Il team di WhatsApp ci informa che sta “aggiornando la nostra Informativa sulla privacy per i residenti in Europa”, sottolineando di capire che per la propria utenza sia molto importante la privacy, e comunicando di avere semplicemente effettuato una riorganizzazione dell’inofrmativa per facilitarne la consultazione.

Le prime tracce dei Sondaggi su WhatsApp

Tralasciando le questioni spinose, su WhatsApp sarà presto possibile creare un sondaggio all’interno delle chat di gruppo; è una funzionalità che potrebbe tornare utile in alcune situazioni, specie quando vi è la necessità di organizzare qualcosa che preveda una decisione collettiva, o, semplicemente, quando si è alla caccia di opinioni.

La funzionalità non fa di certo gridare al miracolo dal momento che è qualcosa di già visto in altre piattaforme come, ad esempio, Telegram, completissima app di messaggistica dalla quale il team di WhatsApp continua a “prendere spunto” per le nuove funzionalità da implementare all’interno della sua app.

La traccia scovata nella beta di WhatsApp per iOS ci viene mostrata tramite uno screenshot (immagine sotto) fornito dal solito portale WaBetaInfo; all’interno di una chat di gruppo, quando l’utente crea un sondaggio, l’app gli chiederà per prima cosa di inserire una domanda.

Successivamente, probabilmente, si potranno inserire (almeno) un paio di possibili scelte da dare in pasto agli altri membri del gruppo. Il tutto sempre in modo sicuro, dal momento che domande e risultati dovrebbero essere visibili solo ai membri del gruppo stesso in cui viene posto il sondaggio.

Quando arriveranno i sondaggi nella versione per Android?

Non dimentichiamoci che, dall’analisi delle ultime versioni di WhatsApp Beta rilasciate, è emerso che il team WhatsApp sta lavorando a molte altre funzionalità come, ad esempio, la messa in pausa e la ripresa della registrazione di un messaggio vocale e le Reactions.

Non ci sorprenderebbe, dunque, se questa funzionalità per creare i sondaggi all’interno delle chat di gruppo, avvistata nella versione per iOS di WhatsApp, possa presto arrivare anche sulla controparte Android dell’app; chiaramente, al momento non vi sono notizie circa le tempistiche.

Se non volete perdervi le ultime novità in anteprima, vi consigliamo di iscrivervi al Programma Beta di WhatsApp direttamente tamite il Google Play Store (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo ma aveste comunque il desiderio di provare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, vi basterà procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

