HONOR ha obiettivi molto ambiziosi per il suo futuro ed il 2022 sarà un anno chiave per l’azienda. Il brand, infatti, ha iniziato il 2022 con una strategia ben precisa che garantire una sostanziale crescita delle vendite a livello mondiale. Nelle scorse settimane, HONOR ha presentato i nuovi top di gamma HONOR Magic4, affiancati anche dal nuovo HONOR Watch GS 3 e dagli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro. Oggi, l’azienda ha chiarito alcuni dettagli chiave per il suo futuro. Ecco cosa prepara HONOR per i prossimi mesi.

HONOR punta sempre di più al mercato globale per il 2022: la conferma del CEO

Il piano di crescita di HONOR parte dalla Cina ma guarda al mercato globale con obiettivi molto ambiziosi per il 2022. Nel corso dell’ultimo trimestre del 2021, secondo i dati forniti dal recente report di Counterpoint Research, HONOR è stato il secondo più grande produttore di smartphone del mercato cinese. Lo scorso febbraio, con la nuova gamma di prodotti svelata al MWC 2022, tra cui spiccano i nuovi HONOR Magic4, il brand guarda con sempre maggiore interesse al mercato interazionale.

La conferma arriva da George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. Secondo il numero uno del brand, oggi HONOR ha “più spazio per sviluppare la nostra strategia e per creare un brand globale. Per mantenere una crescita costante, che si contrapponga alle sfide dello scenario dell’industria, come la scarsa reperibilità dei chip, HONOR continuerà a focalizzarsi sui mercati chiave internazionali, nei quali abbiamo costruito delle solide basi attraverso un’affermata fan base e una forte brand awarness”.

Secondo Zhao, il brand ha tutte le carte in regola per registrare ottime performance nel corso del prossimo futuro. In particolare, l’obiettivo di HONOR è quello di registrare un raddoppio nel volume annuo delle vendite globali nel corso del 2022. Questo risultato potrà essere raggiunto con una forte espansione del marchio, pronto a raggiungere nuovi mercati ed a rafforzare la sua gamma nei prossimi mesi.

Il piano di crescita internazionale del marchio si bassa su collaborazioni sempre più strette con vettori di trasporto e operatori partner (200 in totale e ben 98 solo nel mercato europeo) che semplificheranno la distribuzione a livello globale dei prodotti HONOR. Per il futuro, inoltre, il brand punta ad incrementare i mercati di commercializzazione delle HONOR Magic Series, HONOR N Series e HONOR X Series. Nei prossimi mesi, quindi, possiamo aspettarci tante novità in arrivo dal brand.

L’ambizione alla dirigenza di HONOR non manca di certo. Dalla sua indipendenza, infatti, l’azienda ha raggiunto in breve tempo oltre 11 mila dipendenti in tutto il mondo con circa il 55% di questi impegnati esclusivamente nella divisione Ricerca & Sviluppo. Tale divisione può contare ben sei centri, di cui uno in Europa, in Francia, ed uno in Giappone per sottolineare il carattere sempre più globale del brand.

La nuova serie HONOR Magic4 è pronta al debutto

A distanza di poche settimane dalla presentazione ufficiale, si avvicina il debutto della nuova serie HONOR Magic4, attesa sul mercato europeo già entro la fine del secondo trimestre del 2022. In arrivo ci sono due varianti. Il brand si prepara al lancio del Magic4 che arriverà sul mercato con un prezzo di 899 euro. In rampa di lancio c’è anche il Magic4 Pro. Il modello sarà disponibile a 1.099 euro. Entrambi gli smartphone potranno contare su 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Maggiori dettagli sulla nuova serie Magic4 arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.