All’inizio di questo mese Samsung Galaxy S22 Ultra è stato protagonista di un interessante teardown con il fratello minore ad opera dello staff di iFixit ma anche JerryRigEverything ha voluto provare in prima persona a smontare il nuovo smartphone di punta del colosso coreano.

La valutazione di iFixit con riguardo al livello di riparabilità di Samsung Galaxy S22 Ultra non è stata particolarmente positiva (il punteggio ottenuto dallo smartphone è stato di 3 su 10) e dalle operazioni di smontaggio è emerso che il produttore ha utilizzato molto adesivo.

Ebbene, proprio tale aspetto viene messo in evidenza da JerryRigEverything, a conferma del fatto che le operazioni di disassemblaggio di questo smartphone di Samsung si rivelano particolarmente complicate e indicate soltanto per degli utenti piuttosto esperti.

Anche JerryRigEverything ha fatto a pezzi Samsung Galaxy S22 Ultra

Il popolare Youtuber ci tiene a mettere in evidenza la grande cura prestata dal team di ingegneri di Samsung nel posizionamento e nella protezione delle varie componenti dello smartphone, stupendosi anche per le generose dimensioni dei vari sensori che compongono il comparto fotografico di Samsung Galaxy S22 Ultra.

Infine, JerryRigEverything si sofferma sullo slot dedicato a S Pen, ossia quella che è probabilmente la più importante caratteristica di tale smartphone e anche in questo caso il team del colosso coreano ha avuto grande cura nella sua impermeabilizzazione, in modo da non mettere a rischio le componenti interne.

Se siete curiosi di scoprire com’è fatto Samsung Galaxy S22 Ultra al suo interno, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e avviare la riproduzione del seguente filmato. Buona visione:

Ricordiamo che in Italia il nuovo smartphone di punta di Samsung è disponibile ad un prezzo che parte da 1.279 euro (trovate la pagina ad esso dedicata sullo shop ufficale del produttore seguendo questo link).

