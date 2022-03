Continuano a susseguirsi in Rete gli approfondimenti dedicati agli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 e nelle scorse ore è arrivato anche il momento del teardown di iFixit.

In particolare, lo staff di iFixit ha deciso di dedicarsi contemporaneamente a Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22 Ultra, permettendoci così di scoprire come sono posizionate le varie componenti all’interno della scocca dei nuovi device del colosso coreano.

La serie Samsung Galaxy S22 fatta a pezzi da iFixit

Come sempre avviene, il disassemblaggio di iFixit comprende anche le immagini degli smartphone ai raggi X e a seguire è possibile guardare il modello Ultra e quello base:

Ed ecco i due smartphone in versione “normale”, con tutte le componenti al loro posto dopo che è stata rimossa la scocca posteriore:

Per quanto riguarda la riparabilità, il punteggio assegnato dallo staff di iFixit è di 3 su 10, facendo notare che la sostituzione della batteria è un’operazione piuttosto complicata (e bisognerà affrontare le difficoltà generate dall’utilizzo di un adesivo molto resistente) e che per garantire il design molto curato il produttore coreano ha dovuto sacrificare aspetti come la facilità della sostituzione di importanti componenti come ad esempio lo schermo.

Inoltre, lo staff di iFixit fa presente che al momento delle operazioni di disassemblaggio dei due smartphone il colosso coreano non ha ancora messo a disposizione degli interessati un manuale di servizio pubblico gratuito per i due dispositivi in questione.

A questo punto non ci resta altro da fare che lasciarvi al video che mostra la procedura di disassemblaggio di Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra e augurarvi una buona visione:

Per ulteriori informazioni sul teardown di Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra ad opera dello staff di iFixit vi rimandiamo alla pagina ad esso dedicata.

