Pricebaba ha appreso da fonti del settore che OnePlus Nord 2T è ora in fase di test in India, inoltre ha ottenuto un disegno che offre una prima occhiata all’esclusivo modulo della fotocamera posteriore di questo smartphone OnePlus che dovrebbe sostituire OnePlus Nord 2.

Le ultime voci di corridoio hanno suggerito che arriverà con miglioramenti del chipset e della capacità di ricarica rispetto al predecessore.

Il disegna schematizzato mostra solo l’isola della fotocamera di OnePlus Nord 2T e non l’intero pannello posteriore e si vede che è costituito da una coppia moduli ad anello. La fotocamera in alto apparentemente ospita la fotocamera principale e accanto ad essa c’è una torcia, mentre il secondo anello della fotocamera include un sensore ultrawide e un altro obiettivo con una torcia posizionata accanto.

Secondo quanto riportato il modulo della fotocamera di OnePlus Nord 2T sfoggia dei bordi curvi. Rapporti precedenti hanno rivelato che la fotocamera includerà un sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultrawide da 8 MP e una fotocamera monocromatica da 2 MP.

Il lancio di OnePlus Nord 2T sembra imminente in India

OnePlus ha iniziato a testare Nord 2T in India, quindi il lancio ufficiale potrebbe essere tra un paio di settimane, in linea con un precedente rapporto che affermava che questo smartphone debutterebbe intorno ad aprile o maggio. La fonte del settore conferma anche che OnePlus Nord 2T utilizzerà cornici in plastica ai lati e finiture in arenaria per il pannello posteriore.

OnePlus Nord 2T dovrebbe costare tra 30.000 e 40.000 rupie (360-480 euro). A luglio 2021 OnePlus Nord 2 è stato annunciato con un prezzo di partenza di 27.999 rupie (335 euro).

In copertina: OnePlus 9 Pro

