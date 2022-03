Vi abbiamo riportato qualche giorno fa, le presunte specifiche del primo smartphone pieghevole di Vivo, Vivo X Fold; oggi grazie ad un post di Digital Chat Station, sul social network cinese Weibo, possiamo farci un’idea di quale sarà il suo design, a grandi linee.

Trapela un’immagine stilizzata di Vivo X Fold

Vivo X Fold, primo smartphone pieghevole del brand cinese, potrebbe essere presentato già questo mese in patria; l’immagine che vedete in copertina è stata diffusa dal noto leaker Digital Chat Station e ci consente di dare un primo sguardo, seppur poco dettagliato, al dispositivo in questione: dall’immagine si evince come il display esterno presenti un bordo stondato, con un foro centrale per ospitare la fotocamera frontale, di cui al momento non si hanno informazioni.

Posteriormente trova spazio un blocco rettangolare in cui è inserito il modulo fotografico principale che, secondo le precedenti indiscrezioni, dovrebbe essere composto da 4 sensori rispettivamente da 50 MP, 48 MP, 12 MP (con zoom 2x) e 8 MP (con zoom 5x); sul lato sinistro dello smartphone si notano tasto di accensione e bilanciere del volume, mentre sul lato opposto è presente un altro tasto, del quale al momento si ignora la funzione.

Nulla più ci è dato sapere al momento, anche se lo stesso leaker aveva precedentemente ipotizzato come il display interno potesse avere un pannello da 8 pollici con risoluzione QuadHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz; lato processore, Vivo X Fold, dovrebbe essere mosso dallo Snapdragon 8 Gen 1, nonché alimentato da una batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W cablata e da 50 W in modalità wireless. Il dispositivo parrebbe inoltre essere dotato di scanner per il rilevamento delle impronte digitali integrato sia sul display esterno, che su quello interno; ad ogni modo, considerando la teorica imminenza del lancio, dovrebbero trapelare ulteriori e più dettagliate informazioni nei prossimi giorni.