Da alcuni mesi Google finalmente fornisce informazioni dettagliate sulle novità che introduce di volta in volta con l’aggiornamento mensile di sistema di Android, Wear OS, Android TV e Android Auto che rilascia attraverso il Play Store e nelle scorse ore ha dato il via al roll out di quello di marzo.

Le novità dell’aggiornamento di sistema di Google di marzo 2022

Tra le novità più importanti segnalate dal colosso di Mountain View vi è la risoluzione di alcuni bug critici “per la connettività del dispositivo, i servizi per sviluppatori, la sicurezza ed emergenza e i servizi relativi alle utilità”.

Tra le altre novità più importanti vi sono miglioramenti per le impostazioni relative alla privacy, l’ottimizzazione del sistema di download e installazione di app dal Play Store, il miglioramento del sistema per trovare app e giochi preferiti, miglioramenti alla stabilità generale del Play Store e del suo sistema di protezione da contenuti pericolosi.

Ed ancora, con tale update migliorano la connettività, la stabilità e la sicurezza di sistema e vengono introdotte nuove funzionalità per gli sviluppatori di app.

Ecco il changelog completo (le ultime versioni disponibili di Google Play Store e Google Play Services sono rispettivamente la v29.5 e v22.09):

Critical Fixes

[Auto, Phone, Tablet, TV, Wear OS] Bug fixes for device connectivity, developer services, safety & emergency, and utilities related services.

Games

[Phone, TV] With the update to the Play Games Services profile, users will be able to better manage their privacy settings.

Google Play Store

Improvements to Play-as-you-download feature to let gamers start playing mobile games while the app download continues to reduce waiting times.

New Features to help you discover the Apps & Games you love.

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation.

New features to the Play Pass and Play Points programs.

Enhancements to Google Play Billing.

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe.

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.

Wallet

[Phone] Improved user experience and feature education for NFC/HCE-enabled devices.

System Management

Updates to system management services that improve device connectivity, network usage, stability, security and updatability.

Developer Services

New developer features for Google and third party app developers to support ads, accessibility, analytics & diagnostics and machine learning & AI, and security & privacy related developer services in their apps.

Potete gestire gli aggiornamenti di sistema di Google dal menu delle Impostazioni, entrando nella sezione dedicata a Google e selezionando Altro.