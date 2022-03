Si sta moltiplicando in Rete il numero di utenti che hanno ricevuto da Facebook un’email con la quale il popolare social network li invita ad attivare Facebook Protect (contenente anche un comodo collegamento all’impostazione), con l’avviso che in caso contrario il loro account potrebbe essere bloccato.

Sebbene in tanti possano pensare che si tratti solo dell’ennesima campagna di phishing, il team di Facebook ha confermato che le email sono affidabili e che sta chiedendo in particolare a un determinato tipo di utenti (come ad esempio i giornalisti) di abilitare tale funzione.

A cosa serve e come funziona Facebook Protect

In sostanza Facebook Protect è un ulteriore livello di sicurezza del popolare social network che può essere abilitato per gli account ad alto rischio, incoraggiando gli utenti ad attivare apposite funzionalità (come ad esempio l’autenticazione a due fattori) e modificare determinate impostazioni che possono rendere un account più protetto.

Il team di Facebook ha precisato che “per gli account in grado di raggiungere molte persone potrebbe essere necessaria una sicurezza maggiore“.

Ecco un esempio di messaggio inviato da Facebook e nel quale si fa riferimento alla data del 17 marzo 2022 come termine ultimo per abilitare Facebook Protect prima che l’account venga bloccato fino alla sua attivazione obbligatoria.

Probabilmente la decisione di Facebook di adottare questa nuova soluzione è legata ai tristi avvenimenti recenti in Ucraina e il colosso dei social network non vuole correre rischi di abusi per le prossime settimane (che si preannunciano “impegnative”).

Stando a quanto si apprende dalle testimonianze di chi ha ricevuto l’email di Facebook e attivato Facebook Protect non sembrano notarsi particolari novità legate ai controlli di sicurezza.

Ecco come attivare manualmente Facebook Protect:

in alto a destra su Facebook. Clicca suin alto a destra su Facebook.

Clicca su Impostazioni e privacy , quindi su Impostazioni .

Clicca su Protezione e accesso

Sotto Facebook Protect , clicca su Inizia .

Sulla schermata di benvenuto, clicca su Avanti .

Sulla schermata dei vantaggi di Facebook Protect, clicca su Avanti .

Eseguiremo una scansione del tuo account per scovare potenziali vulnerabilità e ti suggeriremo i problemi da risolvere una volta attivato Facebook Protect. Sono suggerimenti comuni la scelta di una password più efficace o l’attivazione dell’autenticazione a due fattori.

Clicca su Risolvi subito e segui le istruzioni sullo schermo per completare l’attivazione di Facebook Protect.

Per ulteriori informazioni su questa speciale funzione vi rimandiamo alla pagina dedicata.