Il colosso cinese Xiaomi ha già da tempo avviato il rilascio dell’aggiornamento software contenente la nuova versione della propria interfaccia personalizzata MIUI 13, basata su Android 12, giunto già su vari dispositivi marchiati Xiaomi. È di poche ore fa, la notizia che l’aggiornamento stia arrivando su quattro nuovi dispositivi, tutti datati 2020: Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro e Redmi K30 Ultra.

Questo corposo aggiornamento raggiunge, dunque, i flagship 2020 di casa Xiaomi, Mi 10 Pro e Mi 10 (che hanno lo stesso nome sia sul mercato cinese che internazionale), oltre a due smartphone della affiliata Redmi non presenti dalle nostre parti: sebbene di Redmi K30 Ultra non esista una versione internazionale, Redmi K30 Pro è arrivato sul mercato internazionale come POCO F2 Pro.

Di seguito, riportiamo i codici delle build in distribuzione per i quattro dispositivi:

Xiaomi Mi 10 Pro (cmi)

Numero build: V13.0.2.0.SJACNXM

Regione: Cina

(cmi) Numero build: Regione: Cina Xiaomi Mi 10 (umi)

Numero build: V13.0.3.0.SJBCNXM

Regione: Cina

(umi) Numero build: Regione: Cina Redmi K30 Pro (lmi)

Numero build: V13.0.1.0.SJKCNXM

Regione: Cina

(lmi) Numero build: Regione: Cina Redmi K30 Ultra (apollo)

Numero build: V13.0.1.0.SJDCNXM

Regione: Cina

L’aggiornamento alla MIUI 13 con Android 12 è, al momento, in fase di rilascio graduale sulla variante cinese dei suddetti smartphone ma ci aspettiamo che Xiaomi estenda la disponibilità di tale aggiornamento anche alle versioni internazionali di Mi 10 e Mi 10 Pro.

Vi ricordiamo che per verificare gli aggiornamenti sugli smartphone di Xiaomi, vi basterà seguire il seguente percorso: “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone Xiaomi: la classifica