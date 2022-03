Dalla Cina arriva la notizia del lancio di Redmi Note 11E Pro, smartphone che può essere considerato una sorta di versione dedicata al mercato interno di Redmi Note 11 Pro 5G.

Stiamo parlando pertanto di un telefono di fascia media che sarà disponibile in Cina a partire da venerdì 4 marzo in tre colorazioni (bianca, nera e blu) e che può essere già pre-ordinato a partire da un prezzo di 1.699 yuan (pari al cambio a circa 240 euro) nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione integrata.

La scheda tecnica di Redmi Note 11E Pro

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 695 (realizzato con processo produttivo a 6 nm) e dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.600 pixel), DCI-P3 color gamut e refresh rate a 120 Hz, il nuovo smartphone di Redmi può contare su 6 GB o 8 GB di RAM LPDDR4X e su 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (con tecnologia UFS 2.1).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Redmi Note 11E Pro può contare su un singolo sensore frontale da 16 megapixel posizionato in alto al centro in un foro nel display e su una tripla fotocamera posteriore (con un sensore primario da 108 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro).

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di Redmi troviamo una batteria da ben 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W e l’interfaccia personalizzata MIUI 13 basata su Android 12.

Sarà interessante scoprire quale sarà l’accoglienza che i fan di Redmi decideranno di riservare a questo nuovo smartphone, che ha il non facile compito di riuscire a ritagliarsi uno spazio in un settore sempre più affollato e competitivo e nel quale vi sono anche altri modelli di questo produttore.

