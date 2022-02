Il 2022 di OnePlus è iniziato col lancio del OnePlus 10 Pro, avvenuto in Cina all’inizio del mese, e con la presentazione del medio-gamma OnePlus Nord CE 2 5G di un paio di settimane fa (qui la nostra recensione). Una fuga di notizie, ha svelato che OnePlus sta lavorando a un nuovo misterioso smartphone del quale sono state riportate le specifiche chiave.

Questo nuovo smartphone di OnePlus sarà dotato dell’inedito SoC Dimensity 8100 di MediaTek che, in accordo con quanto svelato su Twitter dall’account Digital Chat Station, dovrebbe essere caratterizzato da una CPU octa-core (4 x A78 + 4 x A55), con GPU Mali G610 MC6 e processo produttivo a 5 nm.

Le specifiche chiave del misterioso smartphone OnePlus

Il nuovo OnePlus, spinto, come detto, dal SoC MediaTek Dimensity 8100, sarà dotato di un display OLED da 6.7” con fotocamera anteriore incastonata all’interno di un foro circolare posizionato al centro della status bar.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato dalla presenza del sensore Sony IMX766 da 50 MP in qualità fotocamera principale.

Lo smartphone potrebbe essere equipaggiato con una batteria da 4500 mAh e dovrebbe supportare la ricarica rapida fino a 120 W.

Non vengono svelate ulteriori specifiche né il soprannome (o nome interno) che questo smartphone avrà; c’è comunque una possibilità che questo possa essere uno degli smartphone della serie OnePlus 10 per il mercato cinese.

Inoltre, è impossibile non notare come le specifiche trapelate di questo misterioso smartphone OnePlus siano molto simili (se non identiche) a quelle di un altro smartphone del mondo OPPO, ovvero il Realme GT Neo 3, la cui scheda tecnica è trapelata qualche giorno fa.

Per conoscere le restanti specifiche di questo misterioso smartphone OnePlus, non ci resta che aspettare e capire se e quando il brand cinese lancerà questo nuovo smartphone sul mercato; o di affidarci alla prossima fuga di notizie che potrebbe svelarci il tutto in anteprima. In ogni caso, noi saremo qui a raccontarvelo.

in copertina OnePlus Nord CE 2 5G